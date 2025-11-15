fb ig video search mobile ETtoday

金裕貞《親愛的X》一秒變臉　韓網狂讚：「最高級的厭惡美學」

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲金裕貞新劇《親愛的X》開播。（圖／金裕貞IG，下同）

圖文／CTWANT

2025年底最受矚目的話題韓劇《親愛的X》，金裕貞一改過往國民童顏的清純形象，飾演外表完美卻心機深沉的頂流女星白雅珍（Baek Ah-jin）。她以操控與冷靜為武器，將「美貌」化為最鋒利的權力工具。從第一集的柔光笑容，到後期的紅唇冷視，她的妝容成為情緒的投射，每一筆色彩，都藏著角色的野心與偽裝，成就了這場極致的「厭惡美學」。

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

從甜美到操控：金裕貞的「時代進化」

《親愛的X》不只是金裕貞的角色突破，更是一場時尚態度的蛻變。她用彩妝來敘事，將「完美」武器化、「美麗」制度化。這樣的白雅珍，不再試圖取悅誰，而是以強大的氣場與精準的控制，重新定義了屬於自己的光芒。

1.幸福光底妝：溫柔外表下的「疏離」保護膜

初登場的白雅珍，肌膚散發著細緻的光澤，看似天真無害。然而，這份溫潤亮光，其實是她「幸福假象」的保護膜。

SUQQU 2025假日系列〈舜華／光飾〉 組合，以晶采盈緻眼彩盤149舜華（Shunka）的紫丁香光感為靈感，營造出被光芒環繞的氛圍。這份光澤，並非全然的健康，而是帶有微冷調的純淨感，象徵角色在達到頂峰前，必須用「純真光暈」偽裝自己，直到她準備好撕下面具為止。

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲SUQQU 晶采彩妝組 舜華／光飾 組合，以精緻光澤營造出層次感。各3,400元。（圖／品牌提供）

妝前底妝的秘密

金裕貞的底妝總是帶有溫柔的提亮度，看起來就是高中女生的澎度，其實妝前乳偷偷用這樣的單品提亮就可以做到！這次TOM FORD全新冬日光芒太陽親吻彩妝系列也推出了太陽親吻限量妝前亮澤提亮露，特別能捕捉冬日雪光映照肌膚的柔亮光澤感。超級輕盈保濕質地，讓你一抹融膚，展現水光肌的透亮光澤，並能持續保濕長達24小時。可單獨使用呈現自然光！

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲TOM FORD 太陽親吻限量妝前亮澤提亮露／4,100元。（圖／黃筱婷攝）

2.光影冷暖眼妝：眼神是她最強大的「武器」

鏡頭下的白雅珍，眼神總在光與暗之間流轉。冷色與暖色的微妙交織，既迷人又暗藏危險。小編推薦參考色RMK立體調色眼盤EX-16 Mystic Muse（信義新光三越A8獨家）的粉紅、藍、橙、紫、綠多彩珠光，能隨角度變幻光彩，重現她情緒未語時的微妙波動。搭配RMK透光眼頰棒EX-02 Heaven’s Peak在眼尾與顴骨疊上偏光金綠珠光，猶如夜幕下閃爍、難以捉摸的思緒。

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲RMK 立體調色眼盤 EX-16／4.6 g／2,150 元；RMK 透光眼頰棒 EX-02／6.4 g／1,250 元。（圖／品牌提供）

3. 柔霧假面：她對世界的「溫柔謊言」

當她偽裝起自己，假面的白雅珍展現標準微笑，那抹霧面玫瑰唇色是她最高明的偽裝。小編推薦使用Bobbi Brown喀什米爾絲絨唇膏 ，以輕盈的霧面質地包裹雙唇。薄擦時溫柔顯白，厚塗則氣場瞬間拉高，完美象徵她「精算下的溫柔」。

▲Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏 3.9g／1,450元。（圖／品牌提供）

4. 權力紅唇：主宰舞台的「終極色號」

白雅珍徹底卸下假面的時候，展現令人窒息的自信，透過魔鬼紅的唇膏與暗黑妝容，展現最高段的權力女人模式。

TOM FORD極致奢華設計師唇膏的16 Scarlet Rouge（冷豔）與58 Rodeo Red（炙熱）完美演繹了這份「主控的美」。兩色交疊，如同她優雅與慾望並存的雙重靈魂，是她宣告支配地位的最終訊號。

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲右為TOM FORD 極致奢華設計師唇膏#16 Scarlet Rouge／4g／4,700元。（圖／品牌提供）

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲TOM FORD 極致奢華設計師唇膏#58／4g／4,700元。（圖／黃筱婷攝）

而一上市就賣到缺貨的Dior明星單品迪奧金緻雙頭唇釉限量系列，最近剛補貨，絕對是年底必收冠軍唇釉，雙效設計一端是高飽和「柔霧星光」唇釉，質地柔滑輕盈秒上色，另一端是晶瑩透明的「閃耀釉光」唇蜜，可層層疊加打造極致閃耀效果，可單獨使用也可與另一端透明唇蜜疊擦，打造雙重妝效；共推出8款百搭色選，包括惡女裝清純的玫瑰裸色、優雅豆沙色與惡女變身氣場女神的經典紅色調，通通都有！

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲Dior迪奧金緻雙頭唇釉限量系列6ml＋5ml，共8色／1,750元；另外同步推出迪奧藍星唇膏華麗換上限量金燦外殼閃耀登場，將璀璨Dior幸運星圖騰巧妙刻印於唇膏蕊心，這次搭配金緻外殼與經典CD Logo，增添時髦氣場。（圖／黃筱婷攝）

甜美童顏毀滅！金裕貞《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」

▲Dior迪奧藍星唇膏奇幻星願限量版3.5g，共3色／1,750元。（圖／黃筱婷攝，品牌提供）

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

