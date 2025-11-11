5款時髦防水單品盤點！Dr. Martens首推雨靴、PALLADIUM麂皮樂福鞋通勤必備

記者鮑璿安／綜合報導

面對忽冷忽熱、時晴時雨的冬季，防水單品成為穿搭的新戰場！無論是音樂祭、城市通勤，還是出國追雪，品牌們紛紛以機能與風格兼具的新品迎戰潮濕天氣。這次精選 Dr. Martens、PALLADIUM、Barbour 、Maison Kitsuné、National Geographic 品牌的防水代表作，從鞋履到外套，全面升級你的冬日造型。

Dr. Martens「1460 Rain Boot」經典八孔變身雨季戰靴





▲大家不陌生的Dr. Martens終於推出品牌首款全防水「1460 Rain Boot」。（圖／品牌提供）

大家不陌生的Dr. Martens終於推出品牌首款全防水「1460 Rain Boot」，重新定義雨天穿搭。誕生自經典的 Wellington 靴型，鞋身以熱封防水 PVC 製成，霧面皮革紋理兼具挺度與輕盈質感，鞋底搭載鋸齒紋 BEN 大底強化排水性能，即使走在濕滑街頭也穩健帥氣。系列提供「經典黑」與「橄欖綠」兩色選擇，呼應街頭與機能雙重風格。內裡採 SoftWair 鞋墊確保長時間行走的舒適性，細節仍保留招牌黃色縫線與後拉環，傳承品牌的叛逆美學。



PALLADIUM TROOPER LOAF SDE 麂皮樂福鞋





▲來自法國的 PALLADIUM 以軍事工藝聞名，今年冬天帶來升級版橘標防水系列，主打 TROOPER LOAF SDE 麂皮樂福鞋 。（圖／品牌提供）

來自法國的 PALLADIUM 以軍事工藝聞名，今年冬天帶來升級版橘標防水系列，主打的 TROOPER LOAF SDE 麂皮樂福鞋，能夠穿梭於都會和戶外場所，結合防水塗層與橘標透氣薄膜技術，即使雨天也能保持乾爽舒適。飛機輪胎橡膠大底提供強大抓地力與修飾比例。此外，品牌同步推出 PALLASHOCK LO HIVER 巧克力雪靴 與 DUNELITE MULE COSY 泰迪絨毛拖鞋。前者以防潑水麂皮與厚底造型營造甜感街頭風；後者則以蓬鬆絨毛設計帶來療癒溫度。



Barbour x Baracuta 第三度聯名





▲當英倫兩大老牌相遇，Barbour 與 Baracuta 的第三度聯名系列可謂是冬季時尚的重磅之作 。（圖／品牌提供）

當英倫兩大老牌相遇，Barbour 與 Baracuta 的第三度聯名系列可謂是冬季時尚的重磅之作。此系列融合 Barbour 經典蠟布防水工藝與 Baracuta G9 夾克的俐落版型，打造既防風又防潑水的高機能外套。採用可重塗蠟面料搭配格紋內襯，兼顧防雨與透氣性能，細節以真皮領片、鈕釦收尾，展現復古紳士質感。此次聯名更以北英倫城市文化為靈感，結合 Baracuta 的休閒輪廓與 Barbour 的戶外血統，打造可正式可休閒的多場域穿搭選項。無論是通勤、露營或週末郊外，這系列皆能體現英式防水優雅。

Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作

Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作，兩者混血重塑Hunter經典Downpour雨靴與防水外套，系列涵蓋男女與童裝，主打黑、米、月桂綠配色，內襯印有Kitsuné標誌性斜紋圖樣，並推出童趣狐狸頭圖案雨靴與T恤。最吸睛的雙品牌標誌，讓戴著Hunter棒球帽的小狐狸成為整個系列的精神象徵。除了雨衣與斗篷外，還推出托特包與亮橘雨傘等配件，全系列將於10月於歐洲與亞洲門市登場。

National Geographic 羽絨衣具備防風、防水與透氣三重機能





▲National Geographic 今年推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款 。（圖／品牌提供）





▲EIRA短版羽絨衣、長版羽絨連帽外套 。（圖／品牌提供）

National Geographic 今年推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款，具備防風、防水與透氣三重機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁特別百搭；另有輕量EIRA與POOULI系列，採用NASA Trizar儲熱內襯，主打「LIGHT & WARM」科技，在寒冬也能保持輕盈與舒適，從都會風到戶外風都輕鬆駕馭，展現時尚與機能兼具的魅力。