「除濕機水」其實不乾淨！別拿來洗澡、洗衣

除濕機,除濕,潮濕,電扇,居家。（圖／達志示意圖）

▲除濕機是下雨居家必備工具，但機內的水其實不乾淨。（圖／達志示意圖、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導　

近日台灣連日多雨，除濕機成為許多家庭的必備電器，許多民眾也在網路發問「如何利用除濕機內的水」，其實許多民眾並不知道，除濕機內的水並不乾淨，甚至可能對健康有害，水利署也建議如果要二次利用僅適合幾種做法，千萬不要拿來喝。

連日下雨除濕機持續開啟，冷凝下來的水一桶接一桶，有網友覺得浪費，上網發問要如何處理，有人回覆之前拿來煮泡麵、煮開當水喝、倒進洗衣機裡當下次洗衣的水，還有人拿來洗澡，洗完覺得「滑滑的有點怪，只好再洗一次」。

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

除濕機通過冷凝技術將空氣中的水分凝結成液態水，這些水收集在機器的水箱中。儘管這些水看似乾淨，實際上，因為它們直接來自於空氣，並沒有經過過濾和消毒，因此其中可能含有多種污染物。

污染物包括空氣中充滿的灰塵、花粉和其他微小顆粒，他們溶解於水中，可能會導致過敏反應。且除濕機內的環境潮濕溫暖，適合黴菌和細菌的滋生。如果不定期清潔除濕機，微生物會在水箱中繁殖，再加上溶解於水中的甲醛、苯和其他化學物質等，其實除濕機的水是很不乾淨的。 

▲▼ 盆栽,植物,澆水,澆花。（示意圖／pixabay）

之前水利署在缺水時期曾建議，若想二次利用除濕機內的水，可利用在澆花跟拖地上，不過居家達人建議，若不是在缺水期，盡量不要將有黴菌的除濕機水拿去澆花或拖地，更遑論放到洗衣機儲水洗衣或是拿來喝，若真覺得浪費可以用來沖馬桶，另外也不要存放過久。

關鍵字：

除濕機, 除濕水, 水利署, 再利用, 細菌, 灰塵, 澆花, 拖地, 沖馬桶, 健康風險

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

