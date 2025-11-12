「格雷女」達珂塔超美鏤空裙配Valentino Panthea包！早春系列性感天花板

記者鮑璿安／綜合報導

年末將至，Valentino 發表2026早春系列廣告《夜曲》（Nocturne），將城市的夜色轉化成時裝詩篇。自 Alessandro Michele 上任創意總監之後，不僅強化品牌極繁美學篇章，更請到好友達珂塔強生（Dakota Johnson）擔任品牌大使，在最新出鏡的形象照中大展她溫柔性感模樣，讓人對新Valentino的印象持續加深。





▲此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson出鏡 。（圖／品牌提供）

此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson、Marisa Berenson 與 Tate McRae 出演，描繪人們在酒店房間間的孤獨與連結。柔光燈影灑落在 Dakota Johnson 的身影上，她身著亮片與絲質拼接的長裙，展現出介於性感與柔軟之間的張力。包款運用金屬鍊條與鉚釘皮革細節打破甜美印象，流露出屬於 Valentino 女性的自由與勇敢。

Dakota Johnson身穿一襲緋紅色雪紡禮服，貼身剪裁勾勒出柔軟曲線，在她身旁的是 Valentino Panthea 包款，以品牌標誌性 VLogo Signature 鎖扣為核心，結合金屬鏈條與皮革肩帶設計，展現力量與柔美並存的現代語彙。包身採用柔軟小牛皮打造，略帶結構線條，能隨著姿態自然垂落；鉚釘與鍊帶細節讓整體造型帶有搖滾氣息。

林志玲最近拎上另一顆話題包款，則是比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來的全新Brillant Tempo，她選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。