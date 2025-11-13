「泥煤神獸」奧特摩16系列台登場　麥卡倫春宴系列迎曙光

▲「泥煤神獸」奧特摩16系列在台灣開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬季已正式到來，季節新味也隨之報到。蘇格蘭艾雷島的奧特摩（Octomore）以「泥煤神獸」之名登場全新16系列與限量嘉年華版，另外麥卡倫（The Macallan）也推出以曙光為意象的「春宴系列 The First Light」，於好市多獨家販售，為年末舉杯增添話題。

泥煤神獸再現 奧特摩16系列與嘉年華限定版同步登場

人頭馬君度旗下蘇格蘭艾雷島布萊迪酒廠，於今年冬季在台推出奧特摩16系列，以泥煤威士忌的極限風味為主題，包含16.1、16.2與16.3三款新作。三款酒延續品牌超重泥煤實驗精神，展現不同桶型與風味層次。

Octomore 16.1 使用 100% 蘇格蘭 Concerto 大麥釀造，熟成於初次填充波本桶中，香氣中帶有海鹽焦糖與蜜瓜果香，煙燻與甜香平衡。16.2 則混合 Oloroso 雪莉、波爾多、馬德拉與蜜絲佳桶熟成，酒體厚實，口感帶有焦糖堅果與海風鹹香；16.3 使用單一農場種植的艾雷島大麥，泥煤值高達189.5PPM，是系列中風味最強烈的一款，煙燻中帶蜂蜜麥芽與海鹽礦石氣息。

布萊迪酒廠同時推出「Octomore Polyphonic 2025 艾雷島嘉年華限定版」，為品牌歷來年份最高的15年泥煤威士忌。酒精濃度54.9%，全球限量2,500瓶、台灣配額僅250瓶。酒液融合歷年奧特摩代表作與未公開單桶，香氣以蜂蜜太妃糖、黑巧克力與香草軟糖為主調，入口濃郁圓潤，尾韻帶礦物鹹香與泥煤煙燻。瓶身設計以霓虹線條描繪艾雷島地勢圖，象徵品牌對土地與在地釀造精神的致敬。

奧特摩16系列與嘉年華限定版皆於11月正式上市，延續布萊迪「以土地為本」的製酒理念，從原料、蒸餾到熟成全程於艾雷島完成，展現極致風土與創新精神。

麥卡倫春宴系列 好市多獨家開賣

麥卡倫以光為靈感，推出年度限定「春宴系列 The First Light」，象徵曙光與新年的希望。酒液以歐洲紅橡木雪莉桶、美國白橡木雪莉桶與波本桶熟成，呈自然琥珀色，香氣帶莓果果醬、烤棉花糖與麥盧卡蜂蜜；入口後可感受焦糖、香草冰淇淋與蛋白甜餅的甜香，尾韻綿長柔順，帶烘烤橡木與香料氣息。

包裝由紐西蘭插畫家 Bonnie Brown 設計，以吉斯本（Gisborne）城市海岸的日出為靈感，運用紅暮、藍夜與黃曙三層色調描繪跨年夜到新年的光影變化。麥卡倫表示，此系列延續品牌「團聚、祝賀、品味」的核心精神，象徵新年開端的第一道光，即日起於全台好市多獨家販售。