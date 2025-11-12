fb ig video search mobile ETtoday

Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」

▲▼Melody教你好好談分手。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

▲集幽默與美貌於一身的Melody是很多女生憧憬的目標。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當一段感情關係結束，要如何好好說分手，是一個重要的課題，日前Melody就在自己的Pocast姐妹悄悄話中談到「分手」，她認為如果在戀愛關係中覺得卑微的話，你就設一個停損點吧！感情中卑微的樣子，對方也不可能會喜歡，這時候你只能靠自己拯救自己。

當對方和你提分手該怎麼辦？Melody分享，當對方的心不在你身上，就算你苦苦哀求不要分手也沒用，這時你會開始恨自己，自己怎麼會那麼卑微，只是想求一個關注都不行。

▲▼Melody教你好好談分手。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

▲離婚後的Melody把自己的身心照顧得更好。

她說，如果戀愛讓你覺得卑微的話，趕快設下停損點吧！卑微的你就連自己都不愛，更何況是想要離開的另一半，當處在一段岌岌可危的關係，你可能想說分手但說不出口，這時候對方先提出來，搞不好也是一種救贖。

▲▼Melody教你好好談分手。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

▲Melody認為要灌輸給女兒正確感情觀。

以前年輕的時候會在意是誰先提分手，現在隨著年齡增長，會開始覺得誰先說分手並無所謂，在成人的世界中，感情本來就不需要爭輸贏，離開了一段關係，你可以花時間讓自己變得強大、閱歷變豐富，抽時間休息，或是陪陪家人都好，感情本來就不應該是全部，讓自己練習和一段關係說再見，就把這段過程當作美好的回憶，即便後來想起來，也不會是讓人尷尬的場面。

關鍵字：

感情, 分手, 卑微, 救贖, 成人, Melody

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

