IKEA普發加碼滿5千享85折　爆紅「甜甜圈燈、舒壓椅」全補貨了

記者蔡惠如／綜合報導

政府普發一萬元現金入帳，IKEA也推出年終加碼，自11／13至11／30期間卡友購買家具與家飾，單筆滿3,000元可享9折優惠，實體門市再加碼滿5,000元享85折，連餐廳、美食小站與食品超市也能有9折優惠。此外之前搶到不行的「甜甜圈燈」、「舒壓旋轉椅」也補貨一波，手腳要快不然又賣完啦！

▲IKEA推普發一萬元加碼優惠，甜甜圈燈也補貨快趁勢入手。（圖／品牌提供）

IKEA搭上普發熱潮，針對自家會員推出雙重優惠，只要於活動期間消費滿額，即可自動享折扣，包括消費滿3,000元打9折，優惠涵蓋家具、家飾、收納、照明與寢具等全品項，實體門市則再升級為消費滿5,000元打85折，最高可折抵9,000元，相當於普發一萬元再省一筆。此外店內餐廳、美食小站與食品超市，也推消費滿300元享9折優惠。

▲一入台就被搶光等補貨的DYVLINGE旋轉休閒椅。

搭上年末購物熱季，IKEA在許多在社群平台掀起熱議的爆款都趁勢回歸。被網友暱稱為甜甜圈燈、由設計師 Sabine Marcelis 操刀設計的 VARMBLIXT 壁燈，趁普發優惠再度登場，售價1,799元。討論度極高的 DYVLINGE 旋轉休閒椅，售價4,999元，現在也能買得到。

▲HORNFELS 1.8 公尺延長線；SKOGSDUVA 白色花型靠枕。

▲PRUNKHALLON 40 公分粉紅鏡。

其他高討論度的還包括造型神似消波塊、在Threads上紅一波的 HORNFELS 延長線，售價449元；雛菊花朵 SKOGSDUVA 靠枕，售價299元，以及波浪花邊造型的 PRUNKHALLON 鏡子，售價499元，都因兼具實用與外型美感，成為年輕族群打卡愛用小物。

▲HOLA普發一萬元推加碼優惠，艾禮思落地貓抓布沙發 三人 白沙色，售價39,900元。（圖／業者提供）

居家品牌 HOLA 和樂家居針對普發祭出「再送你一萬」活動，即起至11／16下載 HOLA App 並完成會員註冊與登入，免費領取總值 1 萬元的電子折扣券紅包，共 18 張滿額折價券，使用期限最久至明年 1／21，讓消費者領 1 萬元買到更多。

▲伊登300織天絲床包兩用被組 線語，售價4,280元。

HOLA「普發加碼一萬元」活動的萬元折扣券，內容涵蓋家具、寢具、鍋具、地毯與餐桌椅等多項居家品類，消費者領券後可於 11／20 起至 2026／1／21 分階段使用，其中不限品類消費滿 799 元可折 200 元；家具類則包括床墊與沙發單件 1,000 元折扣券，以及 La-Z-Boy 專屬 1,000 元折扣券，另有 500 元折抵券可用於羽絨被、羊毛被與床包兩用被組，與記憶枕與乳膠枕合購使用。

▲La-Z-Boy 335搖椅式手動半牛皮休閒椅，售價28,800元。

廚具推出鍋具滿 2,000 元折 300 元優惠，以及地毯、餐桌與餐椅單件同享 500 元折抵，所有折扣券限 HOLA 實體門市使用。業者表示，折扣券可讓民眾能靈活分段使用，不論是汰舊換新還是分期添購，都能用更划算的方式升級居家配置。

活動自即起至 11／16 止，只要完成 HOLA App 會員註冊與登入，即可自動領取價值 1 萬元的電子折扣券紅包。所有折價券將於 11／20 統一發放，請注意限 HOLA 實體門市使用，不適用竹北店、官網及合營店。各品類折抵詳情與限制條件依門市公告為準。