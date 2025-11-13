7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用

▲感覺家裡總是丟不完，有幾個混亂元兇要先解決。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

不少人明明花時間收納、分類，家裡卻還是越整理越亂。專業整理師指出，問題往往不在收納方式，而是「太多其實不該留下的東西」。有七種常見卻易忽略的「隱性雜物」，從食品、玩具到書本家具，讓人難以維持整潔。

備用食品和日常食品混在一起

許多家庭最常見的狀況之一，就是備品和日常用品混在一起。專家建議像燕麥奶、義大利麵或罐頭這類「常備食物」，應與日常取用的分開擺放。





可將廚房劃分為「使用區」與「儲存區」，眼前只放當下會用的，備用食材集中在另一層或一個角落。這樣不僅好找，也能避免重複採買或食材放到過期。

塑膠與紙製品囤太多

很多人家裡抽屜打開滿滿都是紙盤、紙杯、保鮮膜，彷彿隨時準備開趴。整理師提醒，這些一次性用品雖然便宜，但若非經常使用，只會佔空間。建議等有活動時再買，不必為了「以防萬一」提前囤貨，否則很快就變成家中的長期住民。

電池散落各地

不少人家的電池散落在雜物櫃、抽屜、車庫各處，想用時總是找不到。建議挑一個固定位置集中存放，例如櫃子或收納盒，並把「新的」與「用過待回收」的分開。這樣半夜煙霧警報器響起時，就不會手忙腳亂。若想更環保，也可考慮改用可重複充電的電池。

孩子不玩的玩具

玩具是家裡最容易爆量的東西之一。建議可採「季節性整理」方式，每季和孩子一起把玩具全數拿出，讓他們自己選擇想留的。狀況好的可捐出，不玩的就收起或處理掉。這不只是整理，更能讓孩子學會取捨與珍惜，也幫家長掌握孩子的興趣變化。

書櫃塞滿

書對很多人來說最難割捨。整理師說，許多人家裡堆滿從未再翻的書，但又覺得「總有一天會用到」。若兩三年沒打開過，代表它的存在只是在佔空間。真的想保留書香氛圍，不妨多利用圖書館或電子書平台。只留會重讀或有情感連結的書，其餘的捐贈或轉送他人，讓知識繼續被使用。

沒在用的家具

家裡的空間常被「沒在用但不好意思丟」的家具佔滿。像是角落的花架、客房那張沒人坐的椅子，或只是為了填空間而買的收納櫃。專家建議，家具要「以功能為主」。如果它沒有實際用途、也帶不來愉悅感，就讓它離開家吧。移除後空間不會顯得空，而是更寬敞、通風。

保鮮盒太多

保鮮盒永遠是廚房亂源，常見的問題包括：蓋子對不上、堆不齊、或是油膩發黃。整理師笑說，這是幾乎每個家庭都會有的「保鮮盒怪圈」。 建議可挑一套統一尺寸與材質的保鮮盒，如玻璃或可微波材質，數量不必多，能放進同一抽屜即可。容器變少後，剩菜自然不會拖太久，食物浪費反而更少。

整理師最後強調，整理不是比誰東西少，而是讓生活更順手。當空間被無用物品占滿，就算外表再整齊，也難以真正放鬆。「少一點雜物，多一點空白，生活會更輕盈。」她說，整理不只是清理家，更是一種學會放下的練習。