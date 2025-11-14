謝欣穎是「孔劉粉」公開保暖新寵　最愛輕巧好搭的短版羽絨衣

記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店，並帶來以「Tech for Lifestyle」為核心的新一季秋冬系列，也邀請女星謝欣穎現身揭幕，親自示範多款羽絨服單品，她談到冬季穿搭時笑說，自己是「洋蔥式穿搭」愛好者，但最在意外套是否夠輕、夠挺又好搭。





▲▼南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店，謝欣穎詮釋「Tech for Lifestyle」為核心的新一季秋冬系列。（圖／品牌提供）



謝欣穎對品牌早有認識，因為孔劉曾經擔任代言人，讓她感到印象深刻，而她特別推薦本季的 HAYNEY 黑色短版羽絨外套，讓她秒被圈粉，不只因為防潑水、防風與蓄熱效果到位，外層布料帶有微亮光澤，穿上就像自帶濾鏡。短版比例讓身形更俐落，她興奮表示之後「遛狗行程」都會靠它陪伴。她也分享自己的保暖小習慣，回家一定立刻穿襪子保暖，說到挑選羽絨服的技巧，她坦言小時候其實不太敢穿羽絨，覺得笨重又不好搭，直到近幾年發現科技羽絨越做越輕盈，版型也更時髦，讓她日常出門都離不開品牌的外套。





▲Discovery Expedition KELLY 羽絨外套 ；HAYNEY 黑色短版羽絨外套 。（圖／品牌提供）





▲Discovery Expedition 全球品牌代言人 邊佑錫 。（圖／品牌提供）





▲南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店 。（圖／品牌提供）

除了 HAYNEY，謝欣穎也示範了 KELLY 女版短版羽絨外套，高領結構讓整體更具都市感，搭配休閒工裝褲與穆勒鞋，就能在城市中展現隨性卻精緻的戶外氣質。本季新品也同步推出搭載 Heat Core 蓄熱科技 的羽絨系列，以高密度防風布料搭配石墨烯纖維內裡，展現科技機能與時尚外型並進的特色。

更多冬季羽絨服推薦

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。





▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

