fb ig video search mobile ETtoday

謝欣穎是「孔劉粉」公開保暖新寵　最愛輕巧好搭的短版羽絨衣

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店，並帶來以「Tech for Lifestyle」為核心的新一季秋冬系列，也邀請女星謝欣穎現身揭幕，親自示範多款羽絨服單品，她談到冬季穿搭時笑說，自己是「洋蔥式穿搭」愛好者，但最在意外套是否夠輕、夠挺又好搭。

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲▼南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店，謝欣穎詮釋「Tech for Lifestyle」為核心的新一季秋冬系列。（圖／品牌提供）

謝欣穎對品牌早有認識，因為孔劉曾經擔任代言人，讓她感到印象深刻，而她特別推薦本季的 HAYNEY 黑色短版羽絨外套，讓她秒被圈粉，不只因為防潑水、防風與蓄熱效果到位，外層布料帶有微亮光澤，穿上就像自帶濾鏡。短版比例讓身形更俐落，她興奮表示之後「遛狗行程」都會靠它陪伴。她也分享自己的保暖小習慣，回家一定立刻穿襪子保暖，說到挑選羽絨服的技巧，她坦言小時候其實不太敢穿羽絨，覺得笨重又不好搭，直到近幾年發現科技羽絨越做越輕盈，版型也更時髦，讓她日常出門都離不開品牌的外套。

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲Discovery Expedition KELLY 羽絨外套 ；HAYNEY 黑色短版羽絨外套 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲Discovery Expedition 全球品牌代言人 邊佑錫 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 。（圖／品牌提供）

▲南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 進駐新光三越台中中港店 。（圖／品牌提供）

除了 HAYNEY，謝欣穎也示範了 KELLY 女版短版羽絨外套，高領結構讓整體更具都市感，搭配休閒工裝褲與穆勒鞋，就能在城市中展現隨性卻精緻的戶外氣質。本季新品也同步推出搭載 Heat Core 蓄熱科技 的羽絨系列，以高密度防風布料搭配石墨烯纖維內裡，展現科技機能與時尚外型並進的特色。

更多冬季羽絨服推薦

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

羽絨外套, 科技保暖, Discovery, 謝欣穎, 新光三越

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆 友情也要斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交　小心運氣越來越差 親眼看工匠做凱莉包！愛馬仕匠心工坊台北站免費參觀　還能學怎麼縫馬鞍 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面