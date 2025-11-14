Lisa化身火辣牛仔女郎！搭小CK「平價深棕長靴」加持出逆天長腿比例

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK 11 月在印尼雅加達舉行的《DEADLINE》世界巡演氣勢如虹，其中成員Lisa 以一身霸氣又性感的牛仔女郎舞台造型登場，而她腳上的 CHARLES & KEITH Darian 深棕色綁帶長靴更瞬間成為粉絲討論焦點，平價又充滿設計細節！





▲Lisa 以一身霸氣又性感的舞台造型登場，而她腳上的 CHARLES & KEITH Darian 深棕色綁帶長靴更瞬間成為粉絲討論焦點 。（圖／品牌提供）

Lisa 當晚以酒紅色系皮革兩件式造型，短版上衣搭配極迷你流蘇熱褲，下搭CHARLES & KEITH Darian 深棕色綁帶長靴彰顯力量美，綁帶線條沿著小腿一路向上延伸，視覺上更拉長腿部比例，搭配側邊拉鍊讓穿脫便利，兼具美感與功能性。這雙 Darian 靴款選用秋冬大勢人造麂皮打造深棕色絨面，質感沉穩卻不失存在感，厚底設計增添酷感，同時提升實穿舒適度，難怪成為Lisa舞台造型的完美配角，幫助她打造出矚目的美式牛仔風格。

BLACKPINK每一場巡演都以華麗舞台造型聞名，能入選官方舞台服裝的品牌多半來自國際奢侈時裝或高訂工作室。然而此次在高雄場，Lisa腳上的黑色綁帶厚底短靴，以及Jennie性感舞段造型中的尖頭高跟長靴，都證實來自台灣鞋履品牌 D+AF，消息曝光後立刻在網路掀起瘋狂轉發。Lisa在勁歌熱舞段落穿上的是D+AF的綁帶機能厚底短靴，鞋型線條簡約俐落，搭配粗鞋底與軍靴式設計，展現舞台張力，同時提供出色的穩定性，適合高強度舞蹈演出。