fb ig video search mobile ETtoday

IKEA進駐宜蘭！新月廣場11／15見客　150款家飾家具直接買

>

▲▼ 瑞典宜家家居（IKEA）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（圖／達志影像／newscom）

▲IKEA首度進駐宜蘭，落腳新月廣場開快閃店，目前預計營業半年，此為示意圖。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA落腳宜蘭！在新月廣場設立快閃店11／15試營運見客，預計11／21正式開幕。快閃店主打「就近體驗IKEA」概念，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與瑞典食品，並提供線上下單、在地取貨的服務，讓採購大型家具有更高彈性，在地宜蘭民眾不用跑到雙北採買啦！開幕期間還同步推出卡友禮、滿額贈與拍照抽獎活動，打造宜蘭限定的開幕優惠。

▲IKEA宜蘭新月廣場。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA宜蘭新月廣場快閃店將從11／15對外開放。（圖／翻攝IKEA官網）

IKEA宜蘭快閃店以22坪空間展示精選商品，採用開放式層架搭配自然木紋風格，呈現北歐家居的明亮氣氛。商品選擇以宜蘭的家庭與親子消費族群為主軸，主打實用度高、價格容易入手的款式。

▲IKEA宜蘭新月廣場快閃店。（圖／品牌提供）

收納類商品涵蓋PRESSA曬衣架、BÄSTIS毛絮黏把與RISATORP網籃，小型家具則包括VESKEN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌、RÅSKOG推車等，適合在小坪數空間打造靈活收納。親子族群喜愛的LIVLIG哈士奇與BLÅHAJ鯊魚玩偶也同步販售。

▲IKEA宜蘭新月廣場快閃店。（圖／品牌提供）

若是想添購具設計亮點的小物，快閃店也展出網路話題商品，如VARMBLIXT甜甜圈燈、NÖDMAST LED蘑菇燈等。今年在社群上多次掀起討論的北歐巧克力、餅乾與冷凍瑞典肉丸，也能在現場購買。

▲IKEA推普發一萬元加碼優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA VARMBLIXT甜甜圈燈也能直接在快閃店買到。（圖／品牌提供）

另設有兩處主題展示區，提供居家佈置靈感，一區以秋冬織品與寢具營造瑞典傳統氛圍；11月底將登場的另一區則以耶誕為主題，打造親子拍照空間。

若有大型家具需求，快閃店現場人員可協助線上下單，商品可配送至宜蘭與羅東取貨點。凡官網訂單滿499元即可享免費配送至取貨中心，對宜蘭消費者來說，無論購買櫃架、桌椅或床架，都能以較輕鬆的方式完成選購與取貨。

▲IKEA宜蘭新月廣場快閃店。（圖／品牌提供）

業者表示，開幕期間（11／21～12／21）推出卡友限定活動，凡新辦宜家卡並綁定LINE官方帳號，可獲得「小貓零錢包」與50元家具家飾抵用券；卡友單筆滿299元，再送限量FRATKA藍色購物袋，此外民眾於快閃店拍照並上傳至指定Threads活動貼文頁面、標註「#我在IKEA宜蘭快閃店」，即可參加抽獎，有機會把討論度極高的DYVLINGE旋轉休閒椅帶回家。

關鍵字：

IKEA, 宜蘭快閃店, 新月廣場, 北歐家飾, 收納家具, 瑞典食品, DYVLINGE旋轉椅, VARMBLIXT甜甜圈燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆 友情也要斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交　小心運氣越來越差 親眼看工匠做凱莉包！愛馬仕匠心工坊台北站免費參觀　還能學怎麼縫馬鞍 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面