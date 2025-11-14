IKEA進駐宜蘭！新月廣場11／15見客　150款家飾家具直接買

▲IKEA首度進駐宜蘭，落腳新月廣場開快閃店，目前預計營業半年，此為示意圖。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA落腳宜蘭！在新月廣場設立快閃店11／15試營運見客，預計11／21正式開幕。快閃店主打「就近體驗IKEA」概念，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與瑞典食品，並提供線上下單、在地取貨的服務，讓採購大型家具有更高彈性，在地宜蘭民眾不用跑到雙北採買啦！開幕期間還同步推出卡友禮、滿額贈與拍照抽獎活動，打造宜蘭限定的開幕優惠。

▲IKEA宜蘭新月廣場快閃店將從11／15對外開放。（圖／翻攝IKEA官網）

IKEA宜蘭快閃店以22坪空間展示精選商品，採用開放式層架搭配自然木紋風格，呈現北歐家居的明亮氣氛。商品選擇以宜蘭的家庭與親子消費族群為主軸，主打實用度高、價格容易入手的款式。

收納類商品涵蓋PRESSA曬衣架、BÄSTIS毛絮黏把與RISATORP網籃，小型家具則包括VESKEN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌、RÅSKOG推車等，適合在小坪數空間打造靈活收納。親子族群喜愛的LIVLIG哈士奇與BLÅHAJ鯊魚玩偶也同步販售。

若是想添購具設計亮點的小物，快閃店也展出網路話題商品，如VARMBLIXT甜甜圈燈、NÖDMAST LED蘑菇燈等。今年在社群上多次掀起討論的北歐巧克力、餅乾與冷凍瑞典肉丸，也能在現場購買。

▲IKEA VARMBLIXT甜甜圈燈也能直接在快閃店買到。（圖／品牌提供）

另設有兩處主題展示區，提供居家佈置靈感，一區以秋冬織品與寢具營造瑞典傳統氛圍；11月底將登場的另一區則以耶誕為主題，打造親子拍照空間。

若有大型家具需求，快閃店現場人員可協助線上下單，商品可配送至宜蘭與羅東取貨點。凡官網訂單滿499元即可享免費配送至取貨中心，對宜蘭消費者來說，無論購買櫃架、桌椅或床架，都能以較輕鬆的方式完成選購與取貨。

業者表示，開幕期間（11／21～12／21）推出卡友限定活動，凡新辦宜家卡並綁定LINE官方帳號，可獲得「小貓零錢包」與50元家具家飾抵用券；卡友單筆滿299元，再送限量FRATKA藍色購物袋，此外民眾於快閃店拍照並上傳至指定Threads活動貼文頁面、標註「#我在IKEA宜蘭快閃店」，即可參加抽獎，有機會把討論度極高的DYVLINGE旋轉休閒椅帶回家。