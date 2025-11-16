追星樂此不疲！「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「迷妹體質」星座排行Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲3星座一迷上偶像就黏住，容易越陷越深。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年底演唱會一場接一場，你也是迷妹一族嗎？為了搶票守在電腦前刷票，偶像一推出週邊限定就開始大灑錢，一旦迷上就入坑，整個越迷越深，最有潛力當迷妹的星座Top 3，看看有誰上榜了！

#第1名 雙魚座

感性滿滿的雙魚座，只要一入坑就不見底，他們天生感情豐沛，最容易把明星當成精神寄託。一旦迷上誰，雙魚就像找到心靈的浪漫出口：聽到對方的歌會心動、看到訪問會臉紅、演唱會上能感動到哭。他們不是單純迷偶像，而是會把偶像當成自己的「能量來源」。

▲▼「迷妹體質」星座排行Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 天秤座

天秤座是「顏值主義」的天花板，只要明星夠美、夠帥，他們就會瞬間失守。天秤追星很優雅，但迷起來超級徹底：會收集各種小卡、關注穿搭，就連參加演唱會也會精心打扮。天秤也很擅長把迷妹生活轉成社交話題，常常會拉身邊的人一起入坑，越聊越開心，越迷越深。
 

#第3名 巨蟹座

巨蟹座的迷妹模式非常特別，他們不是瘋狂尖叫型，而是「心疼型」。只要明星看起來努力、辛苦、被誤會或需要支持，他們立刻會開啟保護欲。巨蟹一旦迷上某位明星，會做非常多實際的事，像是買專輯、應援，就像守護家人一樣。而且他們很重情，入坑容易、出坑困難，常常會迷得最久也最深。

關鍵字：

標籤:迷妹, 星座, 演唱會, 偶像, 排行榜

