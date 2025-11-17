容易「見笑轉生氣」星座TOP 3　第1名習慣用生氣來掩飾不安

▲3星座容易用生氣來表現尷尬。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座只要一被開玩笑或是被說到痛處，語氣就會突然轉硬，看起來好像在生氣，也就是我們說的「見笑轉生氣」，其實這不是脾氣差，而是自尊和情緒敏感讓他不知該如何是好，以下「3個星座」最容易在尷尬時爆衝，看看有誰進榜了！

#第1名 獅子座

獅子座看起來自信滿滿，但內心其實非常在乎自己的形象。只要有人戳到讓他們覺得「丟臉」或「弱點被看到」的地方，他們的自尊心會立刻跳起來警報響。在一般情況下，獅子座很能笑笑帶過，但當羞愧感突然湧上來時，他們會本能地用「生氣」遮住不安。越喜歡的人越容易觸發這個反應，因為他們想在對方面前保持完美。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座的情緒極為敏感又細膩，一旦被朋友或曖昧對象突然調侃，害羞與緊張混雜後，他們會開始不知所措，搞到最後忍不住對大家翻臉，其實他們並不是脾氣壞，只是超級怕被笑，尤其是喜歡的人面前會更加脆弱。

#第3名 天蠍座

天蠍座平常非常能控制情緒，但尷尬與害羞是他們最無法掌握的領域。只要讓他們覺得自己「被看穿」，他們會瞬間緊戒，像動物感受到威脅一樣。天蠍的見笑轉生氣不是想發火，而是防禦。他們不想讓任何人知道自己心動、害羞或慌亂，所以會用冷臉、冷語氣把人推開。