fb ig video search mobile ETtoday

容易「見笑轉生氣」星座TOP 3　第1名習慣用生氣來掩飾不安

>

▲▼容易「見笑轉生氣」星座TOP 3。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

▲3星座容易用生氣來表現尷尬。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座只要一被開玩笑或是被說到痛處，語氣就會突然轉硬，看起來好像在生氣，也就是我們說的「見笑轉生氣」，其實這不是脾氣差，而是自尊和情緒敏感讓他不知該如何是好，以下「3個星座」最容易在尷尬時爆衝，看看有誰進榜了！

#第1名 獅子座

獅子座看起來自信滿滿，但內心其實非常在乎自己的形象。只要有人戳到讓他們覺得「丟臉」或「弱點被看到」的地方，他們的自尊心會立刻跳起來警報響。在一般情況下，獅子座很能笑笑帶過，但當羞愧感突然湧上來時，他們會本能地用「生氣」遮住不安。越喜歡的人越容易觸發這個反應，因為他們想在對方面前保持完美。

▲▼容易「見笑轉生氣」星座TOP 3。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

#第2名 巨蟹座

巨蟹座的情緒極為敏感又細膩，一旦被朋友或曖昧對象突然調侃，害羞與緊張混雜後，他們會開始不知所措，搞到最後忍不住對大家翻臉，其實他們並不是脾氣壞，只是超級怕被笑，尤其是喜歡的人面前會更加脆弱。

#第3名 天蠍座

天蠍座平常非常能控制情緒，但尷尬與害羞是他們最無法掌握的領域。只要讓他們覺得自己「被看穿」，他們會瞬間緊戒，像動物感受到威脅一樣。天蠍的見笑轉生氣不是想發火，而是防禦。他們不想讓任何人知道自己心動、害羞或慌亂，所以會用冷臉、冷語氣把人推開。

關鍵字：

星座, 見笑轉生氣, 情緒, 自尊, 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

成年人交友法則其實很簡單！4個能細水長流的相處關鍵

成年人交友法則其實很簡單！4個能細水長流的相處關鍵

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 糖尿病患者年輕化！營養師教你3招控血糖飲食法 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 8款秋冬「無捲度短髮」推薦！慵懶不用燙、日常好整理 又是沒儲蓄的一年？三大理財復盤方法　別再繼續當月光族 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 追星樂此不疲！「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面