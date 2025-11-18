fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由美國影藝學院舉辦的奧斯卡理事會獎（The Governors Awards）於台灣時間11月17日在洛杉磯舉辦，除了湯姆克魯斯（Tom Cruise）首度奪下小金人，獲頒象徵終身成就獎的奧斯卡榮譽獎，立刻登上全球話題，到場參加盛會的一線演員們也是鎂光燈焦點，不僅展現高端衣品，更同步展示了諸多品牌的最新造型，上演一場精采的時尚比拚！

奧斯卡理事會獎紅毯焦點：

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）

「翹臀珍」Jennifer Lopez今年雖然少了愛情滋潤，但狀態依然閃閃發光！她穿著澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服，搭配蕭邦Chopard珠寶，桃心領禮服描繪出沙漏線條，讓本就擁有傲人曲線的Jlo更加美艷動人。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）

Jennifer Lawrence選穿一襲純白的Dior絲緞禮服，巧妙運用纏繞、抓褶的廓型，襯托出曼妙身姿，散發純淨、優雅的氣息。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）

精靈系女神Anya Taylor-Joy的紅毯造型一向都是前段班，這回她穿著Maison Margiela高級訂製服與Tiffany&Co.珠寶登場，以最能契合她獨特仙氣與金髮的透視白紗為設計主軸，溫柔輕盈之中同時呈現出俐落的雕塑感。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

Ariana Grande

近期忙於宣傳《魔法壞女巫2》的Ariana Grande，頻繁亮相精彩的多樣妝造，而她也沒缺席這回紅毯，披上John Galliano時期的Dior古董禮服、一身高級的粉紅緞光現身。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

Cynthia Erivo

同樣忙於宣傳《魔法壞女巫2》的Cythia Erivo，以超強大的駕馭能力叱吒紅毯，各種華麗的設計在她身上都能得到完美演繹，這回她再次用造型驚艷眾人，穿上Givenchy由Sarah Burton設計的大衣式流蘇禮服，浮誇的花卉元素、複雜混色的流蘇……只有她撐得起來！

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

Sydney Sweeney

擁有性感身材的Sydney Sweeney是年輕人之間崇拜的新一代女神，她於本次紅毯換上復古金色短捲髮，搭配Miu Miu的馬甲禮服，滿滿的網狀水鑽成為亮點，閃亮而不浮誇，清透得剛剛好。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

艾瑪史東（Emma Stone）

Emma Stone當晚則是走低調淡雅路線，乾淨的妝容沒有多加綴飾，一身Louis Vuitton的黑色平口禮服，僅有胸口一條平肩水鑽作為亮點，顯得乾淨俐落。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

達珂塔強生（Dakota Johnson）

作為Valentino最新的品牌謬思，Dakota Johnson於紅毯上演繹了由新任創意總監Alessandro Michele所設計的2026春夏造型，藏著細閃的水藍色面料，雖然毫不張揚，卻能被那唯美氣息和淡淡的靈動感給吸引。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

娜塔莉波曼（Natalie Portman）

Natalie Portman穿上了Dior的最新設計，由繁花亮片珠繡鋪蓋而成的俏麗短禮服，是這回紅毯上少有的可愛、少女系造型，腳上的蝴蝶結高跟鞋，亦是品牌新設計當中備受關注的單品。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

精靈女神Amanda Seyfried以Valentino 2026早春系列中的棕色波點洋裝造型踏上紅毯，與其他人相比之下輕鬆許多，不過絨毛的手袖與胸前綢緞蝴蝶結則增添華麗氣場，是一套十分具有逆齡效果的選擇。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

Chase Infiniti

因電影《一戰再戰》嶄露頭角的新人演員《一戰再戰》Chase Infiniti，穿上Louis Vuitton的禮服造型展現紅毯品味，白色紗裙層層堆疊出陀螺狀的輪廓，非常獨特搶眼。

奧斯卡理事會獎成女明星時尚大賽！翹臀珍、小珍妮佛PK新世代仙女們，這畫面太美…

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

