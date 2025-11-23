fb ig video search mobile ETtoday

《親愛的X》金裕貞劇中同款包蒐羅　Miu Miu、Valextra提升氣勢必備

Text／Marie Claire美麗佳人

金裕貞新劇《親愛的X》攜手金永大、金度勳主演，這是金裕貞首次挑戰反社會人格障礙惡女角色「白雅珍」，以美麗外貌作為武器操控人心的殘忍性格，演繹得淋漓盡致，今天先撇開令人看得頭皮發麻的劇情，一起來看看金裕貞在劇中背了哪些包款？

《親愛的X》金裕貞同款包

Bally Akelei帆布托特包，NT$16,800

即便收藏了許多漂亮美包，你會發現最實用的還得是帆布包！金裕貞同款東西向寬版的Bally托特包，便是絕佳的日常選擇，配有堅固的背帶，以及壓邊硬挺輪廓，加上立體標誌皮革貼片，看似輕鬆實則掌握住細節。

Marni Butterfly Hobo流浪包

白雅珍在劇中當上明星後，造型愈加精緻時髦，行頭也越來越吸睛。這只Marni Hobo包型，擁有獨特的弧形輪廓，刻有品牌Logo的金屬磁吸扣，則是代表性的元素，劇中出現的款式為白色，不過同款亦有推出不同顏色的選擇。

Valextra Iside拼色手袋，NT$152,000

Valextra經典的Iside系列手袋，是彰顯高端品味的首選包款之一，同時也是品牌不斷延伸創造新樣式的包型，白雅珍選擇的黑白兩種色調拼接的款式，強烈的幾何線條感十分抓眼，就像是在呼應角色鮮明的雙面面貌。

Miu Miu Beau手袋，NT$125,000

本就與Miu Miu關係密切的金裕貞，也把Miu Miu的包款背到了戲劇作品中，就是這款人氣的Beau手袋。劇中同款為光滑小牛皮革的款式，大號尺寸顯得率性又能提升氣場，不過目前淺棕色在官網上已缺貨，令還有提供黑色與深棕色。

Maison Margiela 5AC東西包，NT$92,400

從男士公事包為靈感，將Maison Margiela長年熱銷的5AC包款橫向拉長，化為更具現代感的East-West東西包型，介於正式與休閒之間，中性的外型任何人都能輕鬆駕馭。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。

親愛的X, 金裕貞, 精品包

