2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有是耶誕最應景

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最療癒的節慶香氣登場！從冷杉、薑餅、熱紅酒到甜點香氛通通有，涵蓋Diptyque、Jo Malone London、Trudon、Dior等品牌，點亮居家氣氛也超適合送禮，一起沉浸在冬日的療癒香氣當中。

聖誕蠟燭推薦：DIPTYQUE 2025聖誕限量蠟燭-冷杉

有別於往的三款，DIPTYQUE今年的聖誕蠟燭只有一款，也是大家最熟悉的冷杉Sapin香氛，聞起來彷彿一棵剛被帶回家、準備點綴飾品的松樹。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

這款香氣以西伯利亞松精油與香脂冷杉的清新調性為主軸，融入雪松的溫潤木質與樹脂層次，完美捕捉象徵節慶的經典松樹本質。底蘊中悄然綻放的苔蘚氣息，則為整體帶來柔和與深邃，構築出一場真實而動人的冬日嗅覺體驗。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

今年的冷杉香氛蠟燭，外觀披上金箔新裝，由工匠一筆筆手工施金。瓶身上的白金標籤以Diptyque招牌的躍動字體搭配松樹插畫，共同詮釋冬季的閃耀詩意與細膩魔法。

聖誕蠟燭推薦：Trudon 2025聖誕限定星界系列

法國四百年香氛品牌Trudon攜手比利時插畫家Brecht Evens推出2025聖誕限定星界系列。以繽紛手繪插畫描繪絢麗星空，蜜蜂、胡桃鉗與閃爍星辰在畫筆下栩栩如生，彷彿整個世界都墜入一場星光下的奇幻旅程。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

當中一口氣推出四款香氛蠟燭，包含經典回歸的冷杉FIR、聖星NAZARETH，以及首次亮相的全新香調天衡LIBRA、弦月LUNA。每款皆推出三種尺寸（270g 經典款、800g大型款、重達2.8kg的極致奢華版本）。

1.經典款-冷杉FIR

以冷杉樹脂的清新氣息為主軸，融合神聖的沒藥與深沉線香，交織出沉穩內斂的木質氛圍，彷彿踏入覆雪林間的小木屋，圍繞壁爐而坐，在微寒的冬夜裡燃起一縷溫暖，帶來如回家般的節慶慰藉。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

2.經典款-聖星NAZARETH

將柑橘的明亮果香、丁香的辛香氣息與柔和的波旁香草完美融合，如節日時團聚的歡愉餐桌，香氣瀰漫之間，洋溢著家人笑語與溫馨熱情，讓整個空間被幸福圍繞。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

3.全新款-天衡LIBRA

以醇厚木香與深邃酒香交織，展現冬季特有的靜謐深度，宛如在燭光搖曳的夜晚中輕聲舉杯，讓每一次呼吸都沉浸在節慶裡最溫柔、最私密的片刻。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

4.全新款-弦月LUNA

以蓮花與牡丹為香氣核心，伴隨柔和麝香，營造出細緻優雅的女性氣質，彷彿月光輕灑雪夜花園，在寧靜之中為節日時光披上一層柔光，讓每個相聚時刻都溫潤動人。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

聖誕蠟燭推薦：Bamford限量香氛蠟燭

Bamford今年聖誕推出兩款限量香氛蠟燭。

1.首度推出-堅果織境限量香氛蠟燭

「堅果織境」是一款馥郁的美食調香氛，平衡了糖漬栗子的甜美與羊絨的溫暖。精準地融合琥珀、泥土氣息的岩蘭草，以及一絲煙燻黑胡椒的辛香，賦予香氣更多深度與層次，讓整個空間瀰漫著節日的歡愉氛圍。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

點燃堅果織境香氛蠟燭，溫暖甜美的香氣伴隨燭光搖曳，將冬夜化作一場專屬的星空盛宴；堅果織境室內擴香，不僅能夠營造溫馨的居家氛圍，更是饋贈親友的佳節心意之選。

2.經典-冷杉尤加利限量香氛蠟燭

「冷杉尤加利」香氛靈感源自Daylesford農場覆雪的聖誕冷杉樹，是一款清新木質調香氣，完美展現冬日森林的氣息。清脆的松木、沁涼的尤加利與溫潤的雪松相互交織，營造出潔淨、寧靜卻又令人安心的氛圍。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

點燃冷杉尤加利香氛蠟燭，彷彿置身冬日雪林，沉穩而寧靜的氣息溫柔圍繞，讓家中洋溢自然舒心的節慶氛圍；冷杉尤加利室內擴香，清新純淨的木質調香氣，如同走入冬日雪林般，將大自然的寧靜與和諧帶回家中。

聖誕蠟燭推薦：Acqua di Parma聖誕限量版香氛蠟燭

Acqua di Parma聖誕推出三款香氛蠟燭。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

1.靜謐雪松BOSCO：帶來阿爾卑斯森林氛圍，散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣。

2.濃情潘尼Panettone：新詮釋米蘭經典甜點香氣，融合閃亮柑橘與溫暖香草。

3.甜蜜托尼Torrone：靈感來自義大利聖誕節常見的義大利牛軋糖Torrone，捕捉冬日甜點的溫暖氣息，帶有烘培開心果、苦橙、芝麻、可可以及奶油牛軋糖香。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

三款蠟燭除了單顆200g的規格，也有推出香氛蠟燭禮盒，可以一次獲得三種香味的70g蠟燭。

聖誕蠟燭推薦：Maison Francis Kurkdjian耶誕冷杉香氛蠟燭

每年聖誕都會推出的Mon beau Sapin耶誕冷杉香氛蠟燭，靈感源自傳統聖誕樹濃郁的木質氣息。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

今年全新限量版以雪白玻璃瓶身打造，宛如陽光灑落初雪之上，閃爍著純淨而高雅的光芒，散發冬日的溫暖與典雅氛圍。

因為冷杉太受歡迎，今年還推出兩款大容量版本香氛蠟燭。一個是備受好評的三芯白瓷瓶香氛蠟燭750g，這款採用里摩日瓷器工坊打造的蠟燭瓶身，正面點綴金色圖騰，仿佛緞帶穿梭於松針之間，生動趣味，為佳節增添優雅的細膩韻味。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

此外，Maison Francis Kurkdjian還首次推出Mon beau Sapin限量版巨型耶誕冷杉香氛蠟燭，重達1.6kg，向聖誕樹的經典傳統致敬。

金色玻璃瓶身呼應節日光影，點燃時散發柔和溫暖的光芒，讓節慶氛圍飄逸至每一個室內的角落。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

聖誕蠟燭推薦：Jo Malone London松木與桉樹香氛工藝蠟燭

聖誕經典香氣限定回歸，專屬於Jo Malone London居家香氛的冬日氣息。宛如走進雪後森林，冷冽空氣中浮現松木的乾淨木質調，交織桉樹清新的綠意氣息，喚起節日早晨的純淨與愉悅。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

點燃瞬間，燭火閃爍出柔和光影，隨著香氣緩緩釋放，彷彿置身森林小木屋，被冰雪與綠意包圍，同時感受到一股由內而外的溫暖。是打造節慶居家氛圍的完美選擇。

同場加映：烤栗與冰霜櫻桃香氛工藝蠟燭雙入組

喜歡美食香氣的人不可錯過。濃郁的烤栗與甜美細膩的冰霜櫻桃與丁香香氣，為空間注入節慶的馥郁溫暖與細膩甜香。金色骰子造型蓋設計巧妙呼應放玩派對主題，搭配繽紛遊戲風格禮盒，為居家擺設或送禮增添獨特趣味與儀式感。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

同場加映：薑餅香氛工藝蠟燭

延續薑餅香氛的溫暖魅力，以品牌經典燭杯形式呈現，簡約設計中蘊藏豐富香調，為每次相聚注入濃濃聖誕氣息，點亮節慶暖意。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

同場加映：苦橙與巧克力香氛工藝蠟燭

捕捉聖誕餐桌上那抹甜點時刻，黑巧克力的濃郁香氣交織橙皮的果香清甜，釋放出濃郁的溫暖香甜氣息，猶如節慶餐桌上最令人期待的一道甜點。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

蠟燭盛裝於金色陶瓷瓶身，光澤奢華，搭配藍綠條紋禮盒包裝，呈現節日歡慶氛圍中的精緻質感，是送禮或點亮年末儀式感的極致之選。

聖誕蠟燭推薦：迪奧香氛世家奇幻星願香氛蠟燭

2025年限量版的迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭，以香氣描繪年末佳節的暖心氛圍。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

靈感源自馬戲團的夢幻美食盛宴，交織焦糖杏仁的醇香與棉花糖的輕柔甜韻，隨溫潤燭光綻放，彷彿置身奇幻星願的帳篷之下，重返童年的純真歡愉。限定佳節圖騰點綴瓶身，隨光影搖曳映照，為居室空間注入節慶的溫暖與浪漫，開啟一場甜蜜迷人的嗅覺饗宴。

聖誕蠟燭推薦：潘海利根月亮女神香氛蠟燭

潘海利根經典的LUNA香水首度推出蠟燭！

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

月亮女神香氣的溫柔撫慰，如細緻針繡般融合玫瑰與杉木氣息。她那滿是月光的柔美，既點綴肌膚，也能充盈居家空間。採用禮盒販售。

內容：月亮女神淡香水100ml、月亮女神香氛蠟燭200g。

聖誕蠟燭推薦：VANA季節限定Eldstad壁爐蠟燭

今年聖誕節，VANA以「Eldstad壁爐」為靈感，推出季節限定新品香氛蠟燭，希望透過香氣喚起人們相聚時刻的回憶。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

ldstad壁爐以溫暖辛香的肉桂香料調為主軸。前調由血橙與柑橘帶出明亮果香，交織白胡椒的微辛氣息，彷彿走進聖誕市集時迎面而來的清爽。暖意中調以肉桂、鳶尾花、甜香、肉豆蔻與牛奶香氣相融，如坐在壁爐旁、被毛毯與火光輕柔包圍般的安心感。最後以肉豆蔻、香草豆莢與奶油作結，留下醇厚綿密、充滿溫度的細緻甜香。

前調：血橙、柑橘、白胡椒 

中調：肉桂、鳶尾花、甜味、肉豆蔻、牛奶香氣 

基調：豆肉蔻、香草豆莢、奶油

聖誕香水推薦：YSL自由不羈金奢燦光淡香精

自由不羈金奢燦光淡香精是YSL今年奢金流星聖誕系列中最奪目的氣味篇章。瓶身披上金絲緹花的不對稱鏤空設計，相當華麗。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

自由不羈金奢燦光淡香精的香氣也不一樣，全新加入的香草與魚子醬浸漬於金色朗姆酒，濃郁甜美卻層次分明，像是一杯舉起慶祝的聖誕佳釀。中調疊加薰衣草與橙花，宛如星塵與花瓣在夜空裡共舞，散發浪漫而璀璨的氛圍；尾調則以廣藿香與龍涎香的深邃收尾。

聖誕香水推薦：L’OCCITANE歐舒丹晨曦花梨淡香水

以普羅旺斯晨曦初現時分為靈感的「晨曦花梨香氛系列」，猶如第一道粉色晨光穿越霜霧，普羅旺斯寧靜的空氣中瀰漫著清幽雅緻的牡丹和茶花香氣，再揉合一抹清甜的梨子果香，為柔美花香注入清新果韻，輕柔喚醒感官。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

在一日之初帶來煥然新生的滿滿能量。

前調：粉紅胡椒、甜梨、朝露。

中調：茉莉、牡丹、茶花。　

基調：檀香、雪松、棉花。

聖誕香水推薦：DIPTYQUE聖誕香水

DIPTYQUE經典的三款香水－爵夢Orphéon、杜桑Do Son、玫瑰之水Eau Rose，今年換上黑金色華服，瓶身與外盒皆綴以金色細節，並盛裝於耀眼的金色套盒中，為節慶注入雋永的光芒與儀式感。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

除了常態75ml，還特別推出200ml版本，無論是作為珍藏或饋贈，都是一份獨一無二、饒富心意的節日禮物。

聖誕香水推薦：Miller Harris 午後伯爵藏家禮盒

英國香氛品牌Miller Harris 2025年冬季隆重推出「香氛織禮」佳節禮盒系列，以馥郁香氣呈獻聖誕贈禮饗宴。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

其中午後伯爵限定禮盒以Miller Harris最暢銷的午後伯爵淡香精為核心，首度加入兩款全新力作。濃香精以更醇厚的層次演繹迷人芬芳、髮香噴霧輕盈若紗，專為日常補香或香氛疊搭而設計。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

午後伯爵以香氣讚揚活力無限的英倫午茶精神。如同身處茶葉與蒸汽的漩渦，又像初聞的故事般讓人驚喜。佛手柑的獨特氣息混合帶有煙燻感的茶葉與木質香氣，為其添上了一筆不可預期的芬芳。近乎不可探知的肉豆蔻與白樺，淺淺的增添一股溫暖面向。

內容：午後伯爵淡香精30ml、午後伯爵髮香噴霧30ml、午後伯爵濃香精30ml。

價錢：NT$6,500

聖誕香水推薦：香奈兒隨行香水

香奈兒今年聖誕有兩款隨身香水。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

1.摩登COCO魅惑印記隨行香水

猶如一件腕間珠寶。由一串玻璃珍珠和金色鏈條組成，雙層腕帶設計可輕鬆扣合或解開，方便隨時隨地使用。這種形式讓香氛的補噴變得直覺且隨性，非常適合隨時喚醒這款香水感性、琥珀調的迷人香氣。

內容：7毫升隨身攜帶設計，內含3支替換裝。

價錢：NT$7,890

2.N°5典藏隨身香水璀璨星辰限定版

裝飾上一款全新的配飾，與其金色邊飾相得益彰。這款首飾鏈上懸掛著嘉柏麗·香奈兒最喜愛的數字-5，以及彗星圖案。彗星是香奈兒品牌的標誌性象徵之一，只有少數幸運的人才能一睹其風采，使這款噴霧瓶成為真正的幸運護身符，可佩戴於手腕上。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

只需輕輕一轉，隨身噴霧即可全天釋放極具感性的香氣。它被包裹在藍色編織套中，金線繡有CHANEL品牌名稱。

內容：7毫升隨身攜帶設計，內含3支替換裝。

聖誕香水推薦：Aesop芳香集冊-悟香水二重奏

在年度節慶「芳香集冊」禮盒中，收藏了兩款不同尺寸的悟香水。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

50ml適合擺放於家中使用，10ml則方便攜帶，適合陪伴遠行旅程，還是禮盒限定品項。

悟香水是一款充滿現代感的獨特香水，以日本香橙、羅勒作為前調主角，散發活力香調，提振感官與心情。

內容：悟香水50ml、悟香水10ml。

聖誕香水推薦：BYREDO經典香氛套組

內含五款BYREDO全球熱銷淡香精 8ml。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

內容物：返樸歸真淡香精8ml、無人之境淡香精8ml、莫哈維之影淡香精8ml、熱帶爵士淡香精8ml、吉普賽之水淡香精8ml。

聖誕香水推薦：嬌蘭蜜境幻想淡香精鎏星鏡月蜂印瓶

藝術家潔哈汀貢薩勒斯（Géraldine Gonzalez）為嬌蘭經典的125ml蜂印瓶注入全新光彩。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

以金屬弦月環繞瓶身，並點綴一顆以晶亮玻璃珠細緻裝飾的星星，閃耀如夢，全球僅推出3,665瓶限量販售。

瓶內的IMAGINE蜜境幻想淡香精，以一絲繁盛的花香調揭開序曲，隨後環繞著木質調，明亮溫柔的氣味，與瀰漫濃烈魔法形成對比。

聖誕香水推薦：Essential Parfums帝國之木淡香精5周年限定版

猶如暖陽照耀下的金黃色樹木。氣味以Akigalawood作為核心，一開始可以聞到男性香水的經典香氣「羅勒精油」的味道，帶有些微乾枯的植被感，主軸圍繞著特別的木質香氣和辛香琥珀的結合，讓木質的香氣從綠植到泥壤氣息盡情展現。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

前調：羅勒

中調：胡椒、香根草

後調：廣藿香、亞基坎城木Akigalawood、龍涎香。

這款年末限量推出的收藏級5周年限定版，呼應香氛中那份嗅覺上的雙重對比，展現出鮮明而深邃的強度。設計靈感源於光與影的交錯之舞，映照出Quentin Bisch創作當中，既明亮清新又神秘濃郁的層次。限量瓶身延續極簡並具有建築感的線條，並以鮮明的黑色與銀色形成強烈的視覺對比，融合精緻優雅與前衛美學，散發出獨特而迷人的魅力。

聖誕擴香推薦：NEAL'S YARD REMEDIES奇蹟歡愉香竹

英國有機保養先驅Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，每年僅於聖誕期間推出的限定香氛，今年主題為「奇蹟歡愉」。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

由有機乳香、柑橘與丁香精油調製而成的懷舊香氛，帶來歡慶佳節的輕鬆氛圍。由芳香療法專家精心研製，瞬間營造溫暖節慶感受。

聖誕香氛推薦：AVEDA極光之境純香霧

AVEDA歲末限定「極光之境」純香霧以西澳檀木為底蘊，融合穩重深邃的廣藿香及使人暈陶的依蘭依蘭，宛如漫步至森林深處，遇見絢爛極光在夜空中搖曳翩舞，身體被柔軟的金色光暈包圍，感受一場幸福與奇幻交織無聲盛宴。

2025聖誕蠟燭與香氛35款推薦！冷杉、薑餅、熱紅酒都有，是耶誕最應景香氣

AVEDA特別選用來自西澳Kutkabubba原住民社區的檀木純香，透過原料採購支持地方社區夥伴，用香氣牽起與世界各處的關懷。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

