秋冬美膚最佳選擇！從內而外散發迷人好氣質

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬天季節趁著肌膚擁有長袖長褲的物理保護，可以加強滋潤保濕的護理，讓夏季過於曝曬的乾燥狀態，獲得更好的養護笑果，近期更是有不少身體護理推薦，不僅在家裡可以做，透過人工智能一樣水嫩透亮。

＃黛珂 AQ煥妍潤白身體乳

東森自然美,黛珂,Melvita,保養,身體,護膚,。（圖／品牌提供）

頂級保養黛珂將臉部抗老科學延續到身體養護，打造出全新的AQ煥妍潤白身體乳，選用維生素C誘導體搭配傳明酸，不僅能夠讓肌膚由內而外散發自然光采，更可以改善粗糙顆粒，重現細緻平滑，搭載金玉蘭的奢華感香氣，讓每天的養護儀式更加療癒舒心。

＃東森自然美 AI溫塑按摩機器人

東森自然美,黛珂,Melvita,保養,身體,護膚,。（圖／品牌提供）

有鑒於AI技術的發展，東森自然美引進AI溫塑按摩機器人智能設備，搭載高精度仿生機械臂與智慧溫控傳感技術，讓按摩體感更精準，透過身體輪廓與狀態調整力度，從背部到腹部提供沉浸式高規格舒壓，尤其是針對害怕按摩過程不敢與美容師對談的I人，更是放鬆最佳選擇。

＃Melvita 全能青春賦活SPA

東森自然美,黛珂,Melvita,保養,身體,護膚,。（圖／品牌提供）

將法式SPA美學融入在保養課程之中，靈感從18至19世紀崛起的溫泉水療到20世紀興盛的美容沙龍，Melvita設計出全新的手感按摩，透過「法國國寶級」海茴香精萃結合「花中之王」的發酵茉莉花萃取的極萃全能青春系列，全方位養護肌膚狀態，讓有效成分快速吸收重現絕佳狀態。

東森自然美, 黛珂, Melvita, 保養, 身體, 護膚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

