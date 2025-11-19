復古膠片下的Gigi Hadid太美！Miu Miu Holiday推薦款Arcadie包、髮飾一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

鄰近年末，時尚圈圍繞一股濃厚的節慶氛圍，Miu Miu 2025 Holiday系列以 Angela Hill 的鏡頭為開端，把觀眾帶進英國鄉間一座歷史悠久的伊莉莎白時代莊園，超模Gigi Hadid 作為視覺主角之一，膠片攝影下整體畫面瀰漫一種迷人的老電影色調，演繹出屬於 Miu Miu 女孩的節慶日常，帶點叛逆，卻又浪漫動人。

▲Miu Miu 2025 Holiday形象照 。（圖／品牌提供）

在形象照中，Gigi Hadid 抱著黑色皮革包款穿梭於石砌走廊，身上那件俐落的淺色外套反而凸顯包款的深邃質感。而 Gigi 在另一組壁爐前的造型則更具 Miu Miu 精神，短版上衣、毛毛外套與亮片內搭的堆疊，呈現一種少女般任性的性感，再次強調品牌擅長在華麗與純粹之間取得恰到好處的衝突美學。

除了 Gigi 身上的經典皮革包，Holiday 系列的細節亮點也以節慶氣息濃厚的小包款吸睛，Wander 迷你袋飾有水晶及亮片流蘇的緞面材質。另一款紅色皮革包則以香檳色燈光映照出圓潤光澤，並以花朵吊飾、皮革結與金屬配件堆疊出甜美又略帶任性的少女感，非常適合作為年底派對造型的一抹亮點。

整體系列結合低調的復古色調與節慶質感，皺褶綢緞、刺繡面料、亮片針織、斜裁布料與拼接羊毛，打造出兼具實穿與造型感的多層次風格。鞋款延續 Miu Miu 的經典 DNA，從莫卡辛、便鞋到極具戲劇性的彈性長靴，以及尖頭高跟與緞帶飾邊設計，都在溫柔與叛逆之間找到節慶季的專屬節奏。

同場加映





▲Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛。系列廣告以家庭團聚與送禮時刻為靈感，傳遞「每段回憶都值得被珍藏」的品牌情感。本季女包焦點落在 Hug 系列：柔軟小牛皮款飾以仿貂毛質感邊飾，展現低調奢華；多款小型斜背包以金銀皮革呈現節慶光韻。鞋履部分延續品牌經典工藝，從金屬飾牌的天鵝絨芭蕾舞鞋到鑲水晶瑪莉珍鞋，每一雙都展現細節層次與節慶華麗。飾品系列以金色 Gancini、珍珠與花卉造型打造溫柔閃耀氛圍，讓整體造型更添精緻。