fb ig video search mobile ETtoday

復古膠片下的Gigi Hadid太美！Miu Miu Holiday推薦款Arcadie包、髮飾一次看

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

鄰近年末，時尚圈圍繞一股濃厚的節慶氛圍，Miu Miu 2025 Holiday系列以 Angela Hill 的鏡頭為開端，把觀眾帶進英國鄉間一座歷史悠久的伊莉莎白時代莊園，超模Gigi Hadid 作為視覺主角之一，膠片攝影下整體畫面瀰漫一種迷人的老電影色調，演繹出屬於 Miu Miu 女孩的節慶日常，帶點叛逆，卻又浪漫動人。

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 2025 Holiday形象照 。（圖／品牌提供）

在形象照中，Gigi Hadid 抱著黑色皮革包款穿梭於石砌走廊，身上那件俐落的淺色外套反而凸顯包款的深邃質感。而 Gigi 在另一組壁爐前的造型則更具 Miu Miu 精神，短版上衣、毛毛外套與亮片內搭的堆疊，呈現一種少女般任性的性感，再次強調品牌擅長在華麗與純粹之間取得恰到好處的衝突美學。

除了 Gigi 身上的經典皮革包，Holiday 系列的細節亮點也以節慶氣息濃厚的小包款吸睛，Wander 迷你袋飾有水晶及亮片流蘇的緞面材質。另一款紅色皮革包則以香檳色燈光映照出圓潤光澤，並以花朵吊飾、皮革結與金屬配件堆疊出甜美又略帶任性的少女感，非常適合作為年底派對造型的一抹亮點。

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 2025 Holiday 。（圖／品牌提供）

整體系列結合低調的復古色調與節慶質感，皺褶綢緞、刺繡面料、亮片針織、斜裁布料與拼接羊毛，打造出兼具實穿與造型感的多層次風格。鞋款延續 Miu Miu 的經典 DNA，從莫卡辛、便鞋到極具戲劇性的彈性長靴，以及尖頭高跟與緞帶飾邊設計，都在溫柔與叛逆之間找到節慶季的專屬節奏。

同場加映

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛。系列廣告以家庭團聚與送禮時刻為靈感，傳遞「每段回憶都值得被珍藏」的品牌情感。本季女包焦點落在 Hug 系列：柔軟小牛皮款飾以仿貂毛質感邊飾，展現低調奢華；多款小型斜背包以金銀皮革呈現節慶光韻。鞋履部分延續品牌經典工藝，從金屬飾牌的天鵝絨芭蕾舞鞋到鑲水晶瑪莉珍鞋，每一雙都展現細節層次與節慶華麗。飾品系列以金色 Gancini、珍珠與花卉造型打造溫柔閃耀氛圍，讓整體造型更添精緻。

關鍵字：

MiuMiu, 節慶系列, GigiHadid, 皮革包, 英倫風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

森林系質感香！8款「木質調香氛」推薦　讓人越聞越上癮

森林系質感香！8款「木質調香氛」推薦　讓人越聞越上癮

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 防水機能外套推薦！王一博同款Helly Hansen、HERNO城市到戶外都能穿 專訪／Marimekko創意總監來台親解「什麼是北歐風」　明亮顏色竟和天氣太冷有關 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面