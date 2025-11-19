fb ig video search mobile ETtoday

小禎分享10年保養心得　早晚各一片面膜成習慣　沒帶很沒安全感

>

▲▼小禎保養。（圖／品牌提供）

▲小禎對於敷面膜相當有心得。（圖／翻拍自FB/胡小禎、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

小禎今（19）日出席 W.SHOW 十周年活動，身為品牌代言人長達十年的她，在現場與媒體大方分享自己的日常保養哲學。她笑說，這些年來最重視的始終是「保濕」，從代言開始天天敷面膜，到現在和寶貝女兒Emma一起敷面膜，笑稱原本自己督促女兒保養，沒想到現在大了也會跟著一起搶著敷。

▲▼小禎保養。（圖／品牌提供）

▲小禎和女兒感情相當好。

小禎透露，自己已經習慣「早上一片、晚上一片」的面膜步驟，若工作前沒敷、或出國忘記帶面膜，都會覺得「心裡不踏實」。在保養技巧上，小禎也分享早上會在敷面膜時搭配美容儀，對於消水腫很有幫助，夜晚則是敷完面膜後，會使用霜加上精油按摩厚敷，就連身體肌膚也堅持天天抹乳液和美容油來對抗乾燥。

▲▼小禎保養。（圖／品牌提供）

▲小禎透露手傷無法舉重，自認仍要加強肌肉量。

飲食方面，她每天必做的就是早起一包滴雞精，每天必喝黑豆水，近年來自己飲食口味偏清淡，吃太鹹反而會不舒服，也不嗜甜，私下最愛日本料理，自認吃得挺健康的。她表示，營養師最近特別叮嚀她最近睡前補充鎂與魚油，幫助身體調整狀態。近來公開新戀情的她，也聊到平常和女兒的互動，小禎分享，兩人時常談心、聊感情，過程中不只能更了解女兒的價值觀，也讓母女關係更加緊密。

關鍵字：

小禎, 保養秘訣, 面膜, 代言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

森林系質感香！8款「木質調香氛」推薦　讓人越聞越上癮 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 防水機能外套推薦！王一博同款Helly Hansen、HERNO城市到戶外都能穿 凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 專訪／Marimekko創意總監來台親解「什麼是北歐風」　明亮顏色竟和天氣太冷有關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面