小禎分享10年保養心得　早晚各一片面膜成習慣　沒帶很沒安全感

▲小禎對於敷面膜相當有心得。（圖／翻拍自FB/胡小禎、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

小禎今（19）日出席 W.SHOW 十周年活動，身為品牌代言人長達十年的她，在現場與媒體大方分享自己的日常保養哲學。她笑說，這些年來最重視的始終是「保濕」，從代言開始天天敷面膜，到現在和寶貝女兒Emma一起敷面膜，笑稱原本自己督促女兒保養，沒想到現在大了也會跟著一起搶著敷。

▲小禎和女兒感情相當好。

小禎透露，自己已經習慣「早上一片、晚上一片」的面膜步驟，若工作前沒敷、或出國忘記帶面膜，都會覺得「心裡不踏實」。在保養技巧上，小禎也分享早上會在敷面膜時搭配美容儀，對於消水腫很有幫助，夜晚則是敷完面膜後，會使用霜加上精油按摩厚敷，就連身體肌膚也堅持天天抹乳液和美容油來對抗乾燥。

▲小禎透露手傷無法舉重，自認仍要加強肌肉量。

飲食方面，她每天必做的就是早起一包滴雞精，每天必喝黑豆水，近年來自己飲食口味偏清淡，吃太鹹反而會不舒服，也不嗜甜，私下最愛日本料理，自認吃得挺健康的。她表示，營養師最近特別叮嚀她最近睡前補充鎂與魚油，幫助身體調整狀態。近來公開新戀情的她，也聊到平常和女兒的互動，小禎分享，兩人時常談心、聊感情，過程中不只能更了解女兒的價值觀，也讓母女關係更加緊密。