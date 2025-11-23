表面客氣私底下八卦台的三大星座！TOP 1嚼舌根就是日常　不聊會很痛苦

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導

不少人外表看起來客客氣氣、不與人起衝突，但私下卻是十足的「觀察家」，甚至還會把蒐集來的小道消息四處分享，以下就整理出三大星座排行，越往前越符合特質，TOP 1更是天生情報雷達超敏銳。

星座。（圖／disneypluskr IG）

TOP 3　天秤座

天秤座給人的印象通常溫柔又好相處，極少會正面跟誰起爭執，因此在職場或朋友圈總能保持一種「不沾鍋」的形象，但他們愛觀察、記性又好，對每個人的反應、情緒與小瑕疵都能迅速捕捉，雖然不會惡意抹黑，但在與信任的朋友聊天時，總習慣把所見所聞拿出來分析，成為無形中的八卦風向球。

TOP 2　巨蟹座

巨蟹座看似溫暖又體貼，是眾人眼中溫和的好好先生／小姐，但他們的感受力太強，別人的情緒變化、說過的話他們都會默默放在心裡，一旦聊起某個人的事情，巨蟹就像打開記憶倉庫，把所有細節倒出來，還原事件的完整脈絡，雖然他們八卦不是惡意，而是出於「情緒共鳴」，但常常因太投入而不小心變成爆料王。

TOP 1　雙子座

雙子座本身就充滿求知慾與好奇心，與人相處輕鬆自在、不會得罪任何人，看似雲淡風輕，其實腦海正在高速整理資訊，他們對於新鮮消息、突發事件、別人不經意的小動作都會迅速收集、分類，再偷偷轉述給身邊的人，並非壞心，只是分享資訊對他們來說就像呼吸一樣自然，是天生的八卦傳播中心，掌握全場最流動的消息線。

星座, 占卜

