美周記／居家香氛、保養正夯！THREE香氛保養幫你改善「情緒霧感」

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

年末倒數，又到了三五好友互相贈禮表達情意的日子，一起來看看本周美妝新鮮貨，讓你送禮送到心坎裡。

#THREE

▲THREE 香氛甦活洗手露，280ml，1,050元、 香氛甦活護手霜（00 磐石 / 01 花境），40g，1,000元。

秉持「肌膚與⼼靈⼀體」的理念，將每⽇清潔與保養化為淨化與重啟的儀式。 ⾯對現代⼈因「情緒霧感」帶來的⾝⼼失衡， THREE 以精油芳⾹與按摩⼿法，溫柔調理肌膚與⼼緒。 洗手露結合檀⾹⽊精華與蜂蜜發酵液的保濕能量，在洗淨髒污的同時，維持肌膚⽔潤與細緻觸感。護手汝則是兼具⼿部保濕與指甲修護的2 in 1配⽅，質地延展滑

順、快速吸收，為忙碌⽇常帶來簡約⽽舒適的保養體驗。

#ORIBE

ORIBE 攜手芬蘭藝術家 Kustaa Saksi ，以「金織絲語 Golden Threads」為題，讓藝術與工藝交織出一場關於光、時間與觸感的節慶對話，不僅是一份節日禮盒，更是能被珍藏的藝術品。

▲ORIBE 2025 不可一世數大便是美洗護禮盒，9,900元。

收藏級雙入尊榮禮盒，以金織絲語限定包裝呈現 ORIBE 經典黑金質感。內含大容量洗髮露與潤髮乳，象徵豐盛與延續的節慶心意。以奢華木質花香調喚醒冬日髮絲光澤，展現「數大便是美」的細節美學與極致儀式感。

#L:A BRUKET

▲L:A BRUKET冬季雪松限量香氛系列 331冬季雪松香氛蠟燭，260g，2,600元、332冬季雪松室內香氛，200ml ，2,990元。

瑞典品牌L:a Bruket全新推出限量居家香氛Winter Pine冬季雪松系列，以北歐森林在冬日最為靜謐的時刻為靈感，推出331冬季雪松香氛蠟燭與332冬季雪松室內香氛。以松針、迷迭香與尤加利的清新氣息揭開序幕，宛如踏入清冽純淨的原始林間，冷杉與白松香的青翠氣息交織一縷薄荷的涼意，基調以雪松和廣藿香的乾燥木質氣息襯托溫度與深度。