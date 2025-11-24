星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今年耶誕檔期除了耶誕杯款話題吸睛，暖心周邊同樣討喜，今年推出的「灰貓」與「MINI 熊寶寶」兩大系列，一推出就被粉絲點名必收。從能每天帶著走的掛耳咖啡貓咪包，到可以幫熊寶寶隨心換造型的小配件組，全都走一個看到心情會變好的療癒路線，冷冷的天就是要有好心情。

▲星巴克耶誕療癒單品，以貓為主題的VIA即溶咖啡包好可愛。（圖／品牌提供）

今年星巴克的貓咪商品好有存在感，毛茸茸版本的「星巴克耶誕 VIA 白襪灰貓包」，抱起來觸感軟軟的，整個像把小貓咪帶在身邊。裡面附有 12 入 VIA 耶誕綜合即溶咖啡，外出、上班都能隨時沖一杯，售價 880 元；另款「耶誕掛耳灰貓透明收納包」走俏皮的透明風格，外框清爽簡潔，搭配灰貓可愛插圖，平常放唇膏、小物都很方便，也很適合當交換禮物，12 入耶誕掛耳售價 880 元。

而每年耶誕絕不缺席的星巴克熊，今年的「耶誕換裝 MINI 熊寶寶組」內含小衣服、小披肩，讓使用者可以每天幫熊熊換造型，放辦公桌上或耶誕樹旁都能非常稱職，售價 950 元。在網路引起討論的「抱抱灰貓咪單杯提袋」，灰貓緊緊抱著杯子的設計，買個飲料也被療癒，走在路上提著它狂吸回頭率，售價 450 元。

HOLA今年耶誕節與比利時經典漫畫《藍色小精靈 The Smurfs》合作，推出限量聯名系列，從餐具、收納籃到家飾，共有30多款新品，讓人彷彿走進童話世界的蘑菇村，開啟內心角落那一處忘憂時光，結合冬季加入毛料元素，巧妙的溫暖感讓人會心一笑。

▲HOLA與《藍色小精靈 The Smurfs》推出限量聯名系列。（圖／業者提供）

這次的HOLA × The Smurfs聯名系列以「把童話帶回家」為概念，設計靈感取自動畫中的蘑菇村場景，結合鮮明色彩與懷舊手繪風格。「藍色小精靈編織收納籃」以紅、黃兩色蘑菇造型呈現，採PE仿藤手工編織製作，輕巧防潮且具自然感，適合兒童房或客廳使用，售價499元。

同系列午茶組合「藍色小精靈蘑菇造型馬克杯」，超可愛的蘑菇屋頂杯蓋造型，放著也能當裝飾，售價699元；「陶瓷點心盤」則以浮雕工藝呈現經典角色圖案，兩入組售價699元，都擁有精緻氛圍。

四款角色杯墊結合毛呢元素，每款售價249元，還有「多功能刺繡收納包」則以柔軟法蘭絨內襯搭配雙色布料設計，可收納化妝品、小物或旅行用品，售價499元。隨著節慶氣氛漸濃，限定「藍色小精靈聖誕襪」，採用像素針織風格設計，展現復古又充滿個性的節慶風格，售價699元。