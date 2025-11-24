300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu

▲Global Mall環球購物中心桃園A19引進「B.Duck 城市樂園」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園再添新景點，Global Mall 桃園 A19 今冬引進「B.Duck 城市樂園」，打造約 300 坪沉浸式戶外遊樂場，入口迎接的是高達 6 公尺的小黃鴨巨型打卡點，旁邊還有全台唯一的小黃鴨耶誕樹，走進園區就像掉進五彩繽紛的童趣國度。樂園主打六大遊樂設施、四大互動遊戲攤位，夜晚燈飾也亮晶晶，讓你早晚都能開心玩。

「B.Duck城市樂園」來自香港，首度引進台灣，也是全球巡迴第三站，內部以旋轉木馬、迷你軌道列車、彈跳蹦床等六大設施為主軸，從跳躍、旋轉到空中擺動一次滿足。園區同時規劃打氣球、擲骰子、丟沙包等四種遊戲攤位，主打「大人小孩都能玩」的輕鬆挑戰感，完成一項設施即可在服務台收集一枚「勇氣勳章」。集滿點數可兌換小黃鴨背包氣球、投影手電筒、玩具、包包等限定贈品，讓遊玩過程更有成就感。

樂園內打造 6 米高的小黃鴨聖誕樹，鴨鴨穿上紅色聖誕裝、抱著拐杖糖，搭配小薑餅人陪玩可愛度爆表；另一側則是巨型小黃鴨立像，圓滾滾的身形與招牌微笑，讓大小朋友一看到就忍不住停下腳步拍照。

現場推出彈性票種，可依照遊玩時間自由搭配，「遊樂器材一日票」售價 799 元，可一次體驗六大設施；「套票方案」可提供想玩設施又想挑戰遊戲攤位的消費者，售價500元起，可分次使用；若只想體驗一、兩樣設施，也能購買單次票，遊樂設施單次 200 元、攤位遊戲單次 160 元。

華泰名品城邁入 10 周年，今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為題打造周年耶誕場景，園區以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沉浸式拍照場景，其中最受矚目的 20 米耶誕樹再度回歸，搭配燈光、飄雪與五感特效，成為年底最具存在感的耶誕打卡點，即起正式亮相。

今年「華泰 20 米飄雪穿越耶誕樹」以桃金色與百老匯燈牌為主要視覺，外觀除了有攀爬派送禮物的聖誕老人外，每晚 4 點半至晚上 8 點的整點與半點都會播放聲光飄雪秀。耶誕樹內部則以光影、煙霧、音效與特製香氛組成完整五感體驗，遊客可從內部穿越，形成自外而內兩種不同角度的耶誕場景

園區三大主場景分別位於一期、二期與三期，各自延伸百老匯與美式節慶元素。一期「Gloria Xmas Hotel」以飯店背景為概念，將 70、80 年代復古飯店元素換成拍照設施，包括旋轉大門、鑰匙櫃檯、行李推車、吹奏樂器的小矮人與復古電梯，讓民眾能以「入住拍照」方式走逛場景。三期則打造「百老匯耶誕舞台」，以桃金色白雪耶誕樹與戶外舞台組成，每周六晚間「紅鼻子馬戲團」將舉辦耶誕大遊行，另於耶誕節當天 12／25 加演一場。

耶誕市集則貫穿一至三期，設有 37 攤小木屋與餐點攤位，風格涵蓋德國熱紅酒、印度料理、港式點心，也有鬆餅、可麗露、生吐司等甜點品牌，另規畫台味零食、香氛、飾品等小物，會員從 12／15 至 12／28 期間，當日累計消費滿 36,000 元，可兌換限量「GLORIA OUTLETS × HANSCHIU」10 周年聯名香氛禮盒，內含陶瓷擴香石與兩款限定香氛。