台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

營業滿 31 年的 SOGO 敦化館，今（11／24）宣布將在 12／14 晚間正式畫下句點，推出「bye bye sale」全館 3 折起，從精品服飾到餐飲優惠都囊括，吸引不少老客戶把握最後入手時機。熄燈日當晚也安排「紀念照速拍」、現場演唱與限定紀念磁鐵活動，讓逛街民眾能留下這家經典百貨的最後記憶。

在東區商圈屹立 31 年的 SOGO 敦化館，2021 年產權易主給皇翔建設，因租約到期在 2025 年底正式熄燈，SOGO 也正式公佈最後營業日為 12／14，當天晚上 6 點起至晚上 8 點，舉辦「紀念照速拍」活動讓粉絲留影，而晚間 9：15 至 9：30 由聲樂家帶來現場演唱，替敦化館謝幕。

即起敦化館也同步祭出結束營業特賣，主攻 3 折起服飾優惠，包括 AMEN 粉紅鑲黑邊針織外套，原價 22,800 元、特價 6,840 元；AMEN 灰色蕾絲拼接針織衫原價 33,600 元、特價 10,080 元。ANIS 淺毛球皮草短外套以 3 折價 69,900 元入手，原價為 233,000 元；BOGNER 繽紛剪花夾克則由原價 39,800 元降至 11,940 元。

館內美食同樣推出期間限定優惠，包括「漢來海港」平日 5 人同行 1 人免費；「紅豆食府」午餐推出點心百匯吃到飽每人 868 元；「EN」餐廳則推出照燒青甘與蟹腳天婦羅定食，原價 1,380 元、特價 1,080 元。

業者表示，配合熄燈特賣，也推出滿額贈活動，1～2 樓精品單筆滿 20,000 元送 1,000 元，全館消費滿 10,000 元送 500 元；累計達指定門檻還可兌換不同級別的小家電。若於敦化館單日消費滿 10,000 元，還能換取復興館指定餐飲 500 元電子折價券。此外即起至 12／14 期間到 1 樓裝置拍照、上傳 IG 或 FB 並標記 #SOGO敦化館ByeBye，就能憑快樂購 APP 兌換限定紀念磁鐵；到館內指定樓層集章，再抽秀泰電影票。

SOGO 敦化館原為永琦百貨，還曾在地下室開出全台第一間 IKEA，之後由 SOGO 接手經營，進駐多個時尚品牌，還有許多台灣設計師品牌在此駐點，因為風格簡約低調，成為周邊居民以及東區貴婦的後花園，現有 Prada、Celine、Valextra 等國際精品，漢來海港等人氣餐飲也在其內。

目前該地段由皇翔建設在2021年取得，原預計興建豪宅，但在近期改變規劃，將原豪宅興建計劃往後推延10年，SOGO 日前對外表示不再續約，也正式確認 SOGO 敦化館將走入歷史，據悉皇翔建設仍在尋覓接手商場的業者，但業界指出，SOGO 敦化館面積 2800 坪，在現今市場僅為中型規模，此外 10 年的經營期太短，客戶才剛養好幾年就要歸還，很多人接手意願不高，市場還傳出誠品可能回歸敦化的消息，但目前仍未確定。