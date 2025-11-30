fb ig video search mobile ETtoday

5款輕奢精品包普發萬元買起來！LONGCHAMP毛帽包超萌、MK小折包通勤實用

>

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲5款輕奢包趁普發一萬入手。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近普發萬元一到帳，立刻上演「小資奢華大解放」、添購時髦小包的最佳時機！這次分享9千多到一萬初的5款輕奢包，想犒賞自己、替造型升級、或趁機入手第一顆輕奢包？現在就是最佳入手時刻！

輕奢精品包：Michael Kors Jordi小折包

Michael Kors Jordi小折包自去年推出後，便以其百搭風格而深受Melody、隋棠、許路兒及大陸女星朱珠的喜愛，更穩坐品牌暢銷包款寶座。小折包承襲「折紙藝術」設計靈感，今年秋冬「升級版」Jordi小折包更以金屬掛飾與精緻細節重新演繹經典，非常吸睛！

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲Michael Kors Jordi小折包女星都在背。（圖／品牌提供）

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲Michael Kors Jordi栗棕色小型肩背提包／11,300元，Jordi藍色托特包／16,300元。（圖／品牌提供）

可拆卸肩帶搭配磁釦與拉鍊設計，在保留出眾質感的同時更提升包款功能性，無論是城市通勤或旅行穿搭，皆能自在切換各種風格。最誇張的是、小型Jordi肩背包更是萬元有找，令人驚喜的價格絕對是今年秋冬必收精品包款！

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲Michael Kors Jordi小型肩背包／9,200元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包：Gianni Chiarini Cindy麂皮手提包  

立體包型結合斜向拉鍊與延伸皮革綁帶構造，點綴出獨特造型張力。附有雙背帶：短背帶適合手提與肩背，寬版長背帶則提供斜背的舒適選擇。無論是日常通勤、週末出遊，或搭配服裝，皆可靈活切換風格，散發洗鍊時尚氣息。

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲Gianni Chiarini Cindy麂皮手提包／12,800元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包：Gianni Chiarini Marcella中型麂皮托特包

作為Gianni Chiarini的經典代表，Marcella托特包以簡約造型結合磁扣開闔、雙用皮革肩帶與可拆卸手拿包，兼具外觀、容量與機能。此款特別縮短提把長度並另外增附可拆卸長背帶；採用短絨麂皮製作，柔霧質感的深酒紅色調，展現典雅又不張揚的韻味。

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲Gianni Chiarini Marcella中型麂皮托特包／14,800元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包：LONGCHAMP Le Pliage Cocooning毛帽包

如果秋冬只能選一款最療癒、最想抱在懷裡的輕奢小包，那LONGCHAMP Le PliageCocooning毛帽包絕對是第一名！整顆軟萌到不行，遠看像一頂圓滾滾的毛帽，近看又有小雲朵般的蓬鬆感，背上身完全就是「可愛度＋保暖度」同步飆升。可愛歸可愛，容量其實相當實用：錢包、護唇膏、補妝小物通通塞得下，出門好看、拍照超加分的那種貼心小包。

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

 ▲LONGCHAMP Le Pliage Cocooning斜背包／13,100元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包：TORY BURCH Kira Turnlock 迷你肩背包

這款TORY BURCH Kira Turnlock迷你單肩包，俐落包身乾淨又大器，搭上品牌標誌性的圖案五金飾板，一條厚實背帶＋一顆存在感超強的扭鎖扣，整體有種「小包也能很霸氣」的迷人氣勢。外部是經典翻蓋輪廓，線條收得漂亮又俐落，細膩紋理皮革一摸就有質感，背上它，瞬間從日常模式切換成精緻系小姊姊，無論是牛仔褲、套裝還是小洋裝，都能穩穩替造型加分。

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲TORY BURCH Kira Turnlock迷你單肩包。（圖／品牌提供）

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

▲TORY BURCH Kira Turnlock 迷你肩背包／15,600元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開
升教授好難2／台大副教授升等3度卡關提告！行政法院指3瑕疵要求重審
原始連結

關鍵字：

周刊王, 普發一萬, 輕奢, 精品包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「5種有毒伴侶」快遠離！「偶爾對你好」讓你願意忍受他們的冷淡

「5種有毒伴侶」快遠離！「偶爾對你好」讓你願意忍受他們的冷淡

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

濱崎步披LV 94萬貂皮大衣現身上海　貴婦穿搭洩霸氣性格 泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏 再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面