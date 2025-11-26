fb ig video search mobile ETtoday

張鈞甯拎貴婦愛牌Loro Piana Needle包超仙！與陳慧琳示範高級感機場穿搭

>

記者鮑璿安／綜合報導

機場又變伸展台啦！台灣女星張鈞甯與香港天后陳慧琳近日分別在桃園、香港機場亮相，身上都換上 Loro Piana 2025 秋冬系列新品，把鬆弛感穿搭發揮到極致，不約而同拎上話題款式Needle 皮革手袋，成為全身造型中的重點單品。

▲張鈞甯 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯一身奶油柔光色系吸引目光，選穿棉絲材質的 Angela 綁帶領襯衫， 她手上拎著的 Needle 皮革手袋也是焦點。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯 。（圖／品牌提供）

▲ Needle 皮革手袋 。（圖／品牌提供）

張鈞甯一身奶油柔光色系吸引目光，她選穿棉絲材質的 Angela 綁帶領襯衫，領口自然落下的絲帶帶出女性特有的柔美線條，而棉絲混紡材質本身自帶細緻光澤，下身搭配 Erika 真絲半身裙，裙襬在步伐之間自然飄動。她手上拎著的 Needle 皮革手袋也是焦點，包身呈現圓弧輪廓，搭配皮革天然的紋理與極簡金屬扣飾，散發一種內斂卻絕對耐看的質感。

▲張鈞甯 。（圖／品牌提供）

陳慧琳則以更偏向中性、都會的方式演繹 Loro Piana 的秋冬風格，她身穿 Cherry Hill 羊絨外套現身，輕盈的羊絨材質讓外套既保暖又不厚重，穿在身上更呈現自然垂墜的線條感。搭配的 Timon 羊絨羊毛長褲觸感柔軟、版型俐落，讓整體造型在舒適與修飾之間取得絕佳平衡。她腳踩 Pennan 樂福鞋，風格乾淨俐落，與整套奶油與大地色系的溫柔色調相呼應，Lily 太陽眼鏡則替她增添都會女王般的氣場。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

關鍵字：

張鈞甯, LoroPiana, 秋冬穿搭, 機場時尚, 陳慧琳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起 流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要 星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 宋慧喬作勢咬蛋糕萌犬看呆　閃亮鑽錶也吸睛 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面