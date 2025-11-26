張鈞甯拎貴婦愛牌Loro Piana Needle包超仙！與陳慧琳示範高級感機場穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

機場又變伸展台啦！台灣女星張鈞甯與香港天后陳慧琳近日分別在桃園、香港機場亮相，身上都換上 Loro Piana 2025 秋冬系列新品，把鬆弛感穿搭發揮到極致，不約而同拎上話題款式Needle 皮革手袋，成為全身造型中的重點單品。





▲張鈞甯一身奶油柔光色系吸引目光，選穿棉絲材質的 Angela 綁帶領襯衫， 她手上拎著的 Needle 皮革手袋也是焦點。（圖／品牌提供）





▲ Needle 皮革手袋 。（圖／品牌提供）

張鈞甯一身奶油柔光色系吸引目光，她選穿棉絲材質的 Angela 綁帶領襯衫，領口自然落下的絲帶帶出女性特有的柔美線條，而棉絲混紡材質本身自帶細緻光澤，下身搭配 Erika 真絲半身裙，裙襬在步伐之間自然飄動。她手上拎著的 Needle 皮革手袋也是焦點，包身呈現圓弧輪廓，搭配皮革天然的紋理與極簡金屬扣飾，散發一種內斂卻絕對耐看的質感。

陳慧琳則以更偏向中性、都會的方式演繹 Loro Piana 的秋冬風格，她身穿 Cherry Hill 羊絨外套現身，輕盈的羊絨材質讓外套既保暖又不厚重，穿在身上更呈現自然垂墜的線條感。搭配的 Timon 羊絨羊毛長褲觸感柔軟、版型俐落，讓整體造型在舒適與修飾之間取得絕佳平衡。她腳踩 Pennan 樂福鞋，風格乾淨俐落，與整套奶油與大地色系的溫柔色調相呼應，Lily 太陽眼鏡則替她增添都會女王般的氣場。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。