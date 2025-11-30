年底寵愛自己的包款選擇！Loro Piana小羊皮手袋一摸上癮　BV美感很值得

▲韓星盧允瑞示範Le City麂皮材質中型款。NT$91,900。（BALENCIAGA提供）



冷冷的冬日季節裡，我們更需要好東西來寵愛自己。

無論是細膩工藝的手法、華麗再登場的經典、柔軟非常的皮革，以及溫暖入心的羊羔毛，這些手法所呈現出的包款，都是女人們在本季可以溫柔待己的禮物。

年底了，撒一點錢不為過，而且是用在自己身上啊！

傾心何必忍

▲楊超越一身悠閒裝扮手提Le City First。（BALENCIAGA提供）

24年前，BALENCIAGA首次發表了City包型蔚為風潮，去年則在重新演繹之後重磅回歸。今年的秋冬，Le City系列多了柔軟的麂皮材質，將復古與現代感融合，標誌性Arena皮革獨有的皺褶與紋理、加固袋角的小型金屬扣、遍布袋身的11公釐黃銅頂針形飾釘、內袋有機棉帆布材質，以及由25片皮革手工拼接而成的構造，都是讓人為之傾心的細節。

▲Naomi Watts（娜歐蜜華茲）以灰色系造型搭配Le City包款。（BALENCIAGA提供）

▲Le City中型款 NT$114,000。（BALENCIAGA提供）

▲Le City First（白色） NT$68,900。（BALENCIAGA提供）

上癮就該花

▲Bale Softy手提包（焦褐棕） NT$110,000。（Loro Piana提供）

Loro Piana用整塊皮革無縫製成的Bale Softy，真的是會令人一摸上癮啊！細膩的質感、精緻的品味，絕對是給Bale Softy的唯二形容了。選用Nappa小羊皮與鹿皮模仿羊絨的細緻手感、配有皮革扣的手柄可變成長肩帶，意為向昔日用於捆紮羊絨的繩索和扣帶致敬，皆是體現品牌的悠久傳統與精湛技藝。

▲Bale Softy手提包週日早晨色NT$94,500（左）、深紅色NT$110,000（右）。（Loro Piana提供）

▲Bale Softy手提包（絲帶綠） NT$94,500。（Loro Piana提供）

美感很值得

▲舒淇穿著秋冬服裝詮釋Veneta咖啡色小型包款。NT$136,500。（BOTTEGA VENETA提供）

BOTTEGA VENETA經典的Intrecciato皮革編織工藝，在迎來50年歲月的時刻，選用2002年首次亮相的Veneta包款來彰顯這項工藝，並邀來舒淇手抱Venta拍下多幀照片。採用12公釐寬的Nappa小羊皮革織條，以Intrecciato工藝編織呈現出細膩的觸感與線條，在這一季推出3種尺寸與5款全新配色，強調包款能隨意融入生活的那份閒適與自然美感。

▲Veneta大型編織皮革肩背包（白色） NT$289,600。（BOTTEGA VENETA提供）

▲Veneta中型編織皮革肩背包（黑色） NT$173,800。（BOTTEGA VENETA提供）

閉眼買下去

▲Mochi包款絨面皮革外層與雪白羊羔毛內裡，宛如一份被緞帶包裹的冬日禮物。NT$62,150。（Valextra提供）

1937年成立於米蘭的Valextra，本季將滑雪後的愜意時光化為一種風格語言，推出全新的Shearling Suede系列，工匠們以Millepunte Soft Leather為基底，首次採用「絨面朝外」的創新工法，並以羊羔毛（shearling）全面內襯，讓冰冷與溫潤在一只包款中並存，包括經典的Milano包款、線條圓潤的Bucket Micro，以及靈感來自日式甜點柔軟輪廓的Mochi包款，呈現出的都是以最細膩的觸感，訴說了冬日的從容優雅

▲Milano包款Mini尺寸 NT$174,300。（Valextra提供）

▲Valextra Shearling Suede節慶系列中的每一件作品，皆在柔軟中找到最完美的美學平衡。（Valextra提供）

