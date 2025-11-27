fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬意感越來越濃，星巴克今（11／27）起一連兩天推出好友分享優惠，從上午 11 點起，推出大杯以上買一送一，茶飲品牌「先喝道」因應冬季限定飲品「太妃厚奶霜系列」推出，也在今天推出限定一日，3 款指定茶飲買一送一優惠。

星巴克 11／27 至 11／28 連續兩天推出「感恩相聚時刻 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲先喝道。（圖／品牌提供）

茶飲品牌「先喝道」近期針對冬天推出季節飲品「太妃厚奶霜系列」，共有 3 款風味基底茶，包括以綿密奶霜搭配蜜桃香氣的「太妃蜜桃風味厚奶霜」、融合清爽伯爵茶香與佛手柑的「太妃風味伯爵厚奶霜」，以及擁有濃郁錫蘭茶韻的「太妃風味錫蘭厚奶霜」。於 11／27 正式上市，開賣首日也推出同品項買一送一優惠。

▲先喝道。（圖／品牌提供）

路易莎針對黑卡會員，在11、12月期間推出全飲品會員集點、滿5點可享飲品9折活動，門市精品咖啡「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」，也推出原價150元，特價105元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

