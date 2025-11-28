風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手

▲孫芸芸戴綠松石手鍊疊搭勞力士綠松石面盤鑽錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶石面盤近來在錶界掀起流行，當中明亮藍色的綠松石款式在名人圈最火紅，名媛孫芸芸與葡萄牙足球巨星C羅的未婚妻喬治娜（Georgina Roddriguez）撞了勞力士（Rolex）同屬Oyster Perpetual Day-Date 36的綠松石面盤黃K金錶，差異在於孫芸芸的錶款更貴氣，鍊帶中央一排還鑲滿美鑽，要價4,246,000元。





▲孫芸芸戴的勞力士Day-Date 36綠松石面盤鑽錶，黃K金鍊帶中央也鑲嵌美鑽，4,246,000元。（圖／翻攝勞力士官網）





▲喬治娜拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，手腕上閃耀勞力士2,337,000元的勞力士綠松石面盤Day-Date 36鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

綠松石自古以來被視為成功之石、守護之石，在古文明中佔有重要地位，其結構美觀且顏色迷人，因此被勞力士選用，運用在Oyster Perpetual Day-Date 36黃K金或鉑金款腕錶，並搭配鑲鑽羅馬數字與鑲鑽錶圈，孫芸芸所戴的錶款為奢華版本，其元首型錶帶中央也綴滿鑽石。





▲菲律賓女星Anne Curtis（左起）、菲律賓時尚部落客Bryan Yambao、宋慧喬、服裝設計師Kim Jones聚會時，宋慧喬戴綠松石面盤的AP錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

另一熱門綠松石面盤腕錶為AP（Audemars Piguet，愛彼錶）作品，讓南韓女神宋慧喬與英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）撞了同款Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊錶37毫米款，以18K金打造錶殼與鍊帶，採用色彩飽和的綠松石面盤，搭配螢光塗層黃金立體時標與指針，流露活潑氣息，兩位東西方巨星不約而同都以簡潔黑裝搭配此款腕錶，相當出色。





▲杜娃黎波佩戴AP綠松石面盤錶。（圖／翻攝dualipa IG）





▲杜娃黎波戴與宋慧喬撞同款AP綠松石面盤皇家橡樹系列自動上鍊錶，2,150,000元。（圖／AP提供）