fb ig video search mobile ETtoday

風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手

>

▲▼綠松石錶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸戴綠松石手鍊疊搭勞力士綠松石面盤鑽錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶石面盤近來在錶界掀起流行，當中明亮藍色的綠松石款式在名人圈最火紅，名媛孫芸芸與葡萄牙足球巨星C羅的未婚妻喬治娜（Georgina Roddriguez）撞了勞力士（Rolex）同屬Oyster Perpetual Day-Date 36的綠松石面盤黃K金錶，差異在於孫芸芸的錶款更貴氣，鍊帶中央一排還鑲滿美鑽，要價4,246,000元。

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲孫芸芸戴的勞力士Day-Date 36綠松石面盤鑽錶，黃K金鍊帶中央也鑲嵌美鑽，4,246,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼綠松石錶 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，手腕上閃耀勞力士2,337,000元的勞力士綠松石面盤Day-Date 36鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

綠松石自古以來被視為成功之石、守護之石，在古文明中佔有重要地位，其結構美觀且顏色迷人，因此被勞力士選用，運用在Oyster Perpetual Day-Date 36黃K金或鉑金款腕錶，並搭配鑲鑽羅馬數字與鑲鑽錶圈，孫芸芸所戴的錶款為奢華版本，其元首型錶帶中央也綴滿鑽石。

▲▼綠松石錶 。（圖／翻攝IG）

▲菲律賓女星Anne Curtis（左起）、菲律賓時尚部落客Bryan Yambao、宋慧喬、服裝設計師Kim Jones聚會時，宋慧喬戴綠松石面盤的AP錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

另一熱門綠松石面盤腕錶為AP（Audemars Piguet，愛彼錶）作品，讓南韓女神宋慧喬與英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）撞了同款Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊錶37毫米款，以18K金打造錶殼與鍊帶，採用色彩飽和的綠松石面盤，搭配螢光塗層黃金立體時標與指針，流露活潑氣息，兩位東西方巨星不約而同都以簡潔黑裝搭配此款腕錶，相當出色。

▲▼綠松石錶 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波佩戴AP綠松石面盤錶。（圖／翻攝dualipa IG）

▲▼綠松石錶 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波戴與宋慧喬撞同款AP綠松石面盤皇家橡樹系列自動上鍊錶，2,150,000元。（圖／AP提供）

►宋慧喬作勢咬蛋糕萌犬看呆　閃亮鑽錶也吸睛

►玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

關鍵字：

喬治娜, 孫芸芸, Rolex, 勞力士, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 宋慧喬, 杜娃黎波

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa變「錶王」粉絲　逾194萬華麗運動風鑽錶上手

Lisa變「錶王」粉絲　逾194萬華麗運動風鑽錶上手

義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢

義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢

37萬《魯邦三世》錶好復古　ZENITH第四代聯名錶「鈦」輕盈

37萬《魯邦三世》錶好復古　ZENITH第四代聯名錶「鈦」輕盈

沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 梵克雅寶薰衣草座鐘獻驚喜　緩緩開啟飛出鑽石蝴蝶 「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡 玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡 碧昂絲LV爆乳裝現身F1賽場　火辣造型挨批「萬聖節已過」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面