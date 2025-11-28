fb ig video search mobile ETtoday

朗格夢幻錶款齊聚　「貓頭鷹」新色也抵台了

▲▼朗格 。（圖／公關照）

▲朗格以時間的禮讚為主題展出六大系列錶款。

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶朗格（ A. Lange & Söhne）於歲末以「時間的禮讚」為題，透過三大主題與六大經典系列，呈現品牌設計美學與精湛工藝。藏家夢幻錶款齊聚一堂，包括將恆定動力擒縱系統、跳秒裝置以及歸零裝置融為一體的RICHARD LANGE JUMPING SECONDS 750 白金款，搭配色澤溫暖的750面盤更為出色，全球限量100只。

▲▼ 朗格,JLC 。（圖／公關照）

▲朗格RICHARD LANGE JUMPING SECONDS 750 白金款限量100只。（圖／朗格提供，以下同）

朗格另一款熱門錶是被暱稱為「貓頭鷹」的Zeitwerk Date腕錶以跳時與跳分顯示時間，面盤外圈則是日期環，各項功能清晰易辨，新增玫瑰金搭配灰色面盤款式；而喜歡運動風錶款的錶迷，不能錯過ODYSSEUS鈦金屬腕錶，輕盈設計提升佩戴舒適度，搭配獨特冰藍色面盤，流露優雅氣息。

▲▼ 朗格,JLC 。（圖／公關照）

▲朗格首款750玫瑰金搭配灰色錶面的ZEITWERK腕錶。

▲▼ 朗格,JLC 。（圖／公關照）

▲朗格ODYSSEUS 鈦金屬款腕錶限量250只。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）則挑戰世界時間顯示與飛行陀飛輪兩大複雜功能，推出限量20只的Master Grande Tradition Calibre 948超卓傳統大師系列948型機芯腕錶，飛行陀飛輪每24小時在面盤上旋轉一圈，呼應地球自轉及其繞日公轉的軌跡，多層次面盤裝飾也極具特色，以內填琺瑯工藝打造大陸圖案，又運用手工扭索飾紋和手工漆藝呈現海洋，完美呼應錶款主題。

▲▼ 朗格,JLC 。（圖／公關照）

▲積家全球限量20只的Master Grande Tradition Calibre 948超卓傳統大師系列948型機芯腕錶， 9,450,000元。（圖／積家提供）

►沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款

►Lisa變「錶王」粉絲　逾194萬華麗運動風鑽錶上手

