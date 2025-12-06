上妝養膚是趨勢！10款專櫃＋開架妝前乳推薦　潤色自然單擦就像上濾鏡

文／美人圈

想讓底妝服貼持久、妝前乳絕對是關鍵！特別是秋冬換季忽冷忽熱、選對妝前乳就能從「上妝前」開始穩定膚況，近年妝前乳不只講究潤色控油，更添加玻尿酸、神經醯胺、維他命E等養膚成分，結合保養與防曬功效，不論是乾肌還是油肌，以下帶來10款高口碑秋冬專櫃、開架必收妝前乳清單，打造零毛孔、零脫妝的原生美肌底妝。

2025秋冬妝前乳推薦

1：蘭蔻 唯我水感潤色妝前乳

蘭蔻全新潤色妝前乳專為亞洲膚色設計！注入93%三重水感精華、辛醯水楊酸、維他命E和玻尿酸，一抹長效修護、上妝即養膚，獨家融膚鎖妝網質地極致輕盈細膩，讓後續底妝更服貼持妝不暗沉！而且，妝前乳調色精準解決亞洲膚色痛點：「白皙紫」可以校正蠟黃、溫和煥膚；「無瑕綠」添加維他命E，可以修飾泛紅、添加維他命E；「透嫩粉」則添加玻尿酸，提亮氣色、增加粉嫩感，偽素顏秒出冷白肌。

▲蘭蔻 唯我水感潤色妝前乳，30ml／NT$1,850。（圖／BEAUTY美人圈、蘭蔻）

2：PRADA BEAUTY 柔焦妝前乳

以經典「PRADA Green」為靈感，質地是淡綠色凝霜，上臉後立即轉為透明無色，完美融膚不泛白。含維他命B5（泛醇）與玻尿酸，能在控油的同時深層保濕修護，讓肌膚維持柔嫩細緻。特調柔霧妝效，能瞬間柔焦毛孔瑕疵、修飾膚質紋理，使底妝更平滑乾淨；添加溫和代謝角質成分，上妝同時養膚，讓妝感更貼合持久、不易暗沉。無色透明的清爽凝霜質地非常輕盈，即使單擦也能展現原生膚質般的細緻霧光，打造低調高級的素肌濾鏡感。

▲PRADA BEAUTY 柔焦妝前乳，30ml／NT$2,200。（圖／PRADA BEAUTY）

3：GUCCI BEAUTY絲潤柔光／絲潤柔焦妝前乳

GUCCI將「妝前乳」做成精品保養般的質感，整個保養系列其實都很值得一試！妝前乳共有絲潤柔光、絲潤柔焦兩款，絲潤柔光款質地如精華液，成份含角鯊烷與甘油，能長效補水鎖水，讓肌膚豐盈細緻，底妝更貼合服貼。另一款控油柔焦版則以清爽的凝膠質地為主，帶來瞬間霧面效果，含竹粉、水楊酸可以幫助控油，即使夏天也能穩住妝感。兩款妝前乳都帶有舒緩與抗氧化成分，可以選擇適合自己膚質的版本，讓妝感更高級、更持久。

▲GUCCI BEAUTY 絲潤柔光 / 柔焦妝前乳，NT$2,250。（圖／GUCCI BEAUTY）

4：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 玫瑰粉嫩霜

養膚底妝界霸主BOBBI BROWN全新推出玫瑰粉嫩霜！以珍稀冬蟲夏草精華為基底，注入植萃醣、紅海藻、甘草根、維他命E等多重養膚成分，上妝同時修護肌底、提亮氣色。全新「玫瑰粉色」版本融合細緻粉紅珠光，能自然修飾蠟黃、均勻膚色，塑造臉部立體輪廓，讓肌膚散發通透玫瑰光澤。質地輕盈如乳液般好推勻，不厚重、不悶膚，一瓶兼具保濕、潤色、提亮效果，還有SPF24 / PA++防曬系數，單擦或疊擦粉底都能完美抓妝不卡粉。

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，40ml／NT$2,150。（圖／BOBBI BROWN）

5：LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 柔焦光感保濕潤色霜 柔焦小黑管

蘿拉蜜思這款「柔焦小黑管」是兼顧養膚與持妝的全能型妝前乳。配方中高達91%為護膚成分，能提供24小時控油與16小時保濕平衡，讓妝感維持一整天不脫妝，質地輕盈細滑，上臉後能立刻平滑毛孔與紋理，打造柔焦無瑕肌，潤色效果自然提亮膚色，還有SPF30 / PA+++的防曬係數，不僅讓後續底妝更服貼，也能單擦打造乾淨清透的「無妝妝」質感。

▲LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 柔焦光感保濕潤色霜，45ml／NT$1,950。（圖／LAURA MERCIER 蘿拉蜜思）

6：AHRES 光感潤色隔離霜

結合SPF50 / PA++++最高防護等級的防曬與潤色雙重功效的高防護隔離霜，質地清爽不黏膩，上臉彷彿披上一層光澤面紗。配方將防曬粉體與美容液完美融合，基底使用洛神花發酵液，擦上瞬間鎖水保濕，同時抵禦紫外線。自然色調能與膚色無縫融合，修飾毛孔與瑕疵，呈現水潤透亮的細緻妝效。是日常通勤或戶外活動時的高效打底首選。

▲AHRES 光感潤色隔離霜，30ml／NT$1,050。（圖／1010hope）

7：I'M MEME 我愛神力控油妝前乳

油肌救星級的妝前乳！結合韓國鎖妝科技與控油粉體，實測可減少高達76%油光，粉膚色調能修飾泛紅與小瑕疵，柔焦粉體即時隱形毛孔、平滑肌膚紋理。質地輕盈不黏膩，超高防曬係數SPF50+ / PA++++，上臉後呈現乾爽柔霧妝感，即使炎熱潮濕的夏天也能穩住底妝不糊妝，單擦就像上了濾鏡，乾淨霧面感自然又透氣，乾爽卻不會顯得厚粉。

▲I'M MEME 我愛神力控油妝前乳，30ml／NT$420。（圖／I'M MEME）

8：1028 零惶孔校色妝前精華乳（嫩紫）

1028全新妝前精華乳以紫色調為主，完全是亞洲暗沈蠟黃肌救星！質地以細緻的精華乳質地為基底，一抹化開即吸收不厚重，特調嫩紫色調可以修飾蠟黃暗沉感、一抹瞬間提亮膚色，讓底妝更明亮乾淨。內含植萃保濕成分，為肌膚補水澎潤，同時具備柔焦修飾效果，撫平毛孔與肌膚紋理，打造磨皮般柔焦肌。

▲1028 零惶孔校色妝前精華乳（嫩紫），NT$330。（圖／1028）

9：espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜

主打「水珠爆裂」質地，搭配SPF50+ / PA++++防曬係數，一推開瞬間釋放滿滿水潤能量，乾肌上妝立即變水光！內含菖蒲根萃取控油，搭配神經醯胺與胜肽強化保濕屏障，即使夏天使用也不黏膩，妝感清透有光澤，能修飾膚色不均、提亮暗沉，單擦就像自然開了柔光濾鏡，膚況看起來水潤有光澤卻不黏膩。

▲espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜，60ml／NT$750。（圖／espoir 艾絲珀）

10：SOFINA 蘇菲娜 水感控油校色妝前乳



輕盈水感配方讓妝前打底更服貼不厚重，含SPF16／PA++防曬係數，能有效控油抗汗，在悶熱氣候下仍維持清爽不脫妝！獨家高控油薄紗配方能防止油光與黏膩，同時校正膚色，三種色調可依需求挑選：「透嫩粉」提亮膚色、打造自然光澤肌；「光圈橘」修飾暗沉蠟黃、呈現健康亮膚；「白皙綠」則可修飾泛紅，使膚色更勻亮透嫩。

▲SOFINA 蘇菲娜 水感控油校色妝前乳，NT$379。（圖／SOFINA 蘇菲娜）



