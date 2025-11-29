濱崎步披LV 94萬貂皮大衣現身上海　貴婦穿搭洩霸氣性格

▲濱崎步原本一身貴氣LV行頭開心抵達上海，包款為LV Nice Mini盒形包52,000元。（圖／翻攝a.you IG）

記者陳雅韻／台北報導

受到中日關係緊張影響，日本天后濱崎步原訂今（29日）在上海體育館舉辦演唱會卻被要求取消，她錯愕不已，立刻向歌迷表達歉意，她以英文表示娛樂活動應該是連結大眾的橋樑，她願意成為那座橋樑的創造者，因此她在毫無觀眾的狀態下登台辦「一個人的演唱會」，全程錄製演出內容將在日後與粉絲分享，此大氣之舉令人動容，從她的時尚穿搭也可領略天后的霸氣。





▲濱崎步穿LV貂皮飛行員外套，940,000元。（圖／翻攝a.you IG）

濱崎步27日一身貴氣抵達上海，當天穿LV（Louis Vuitton，路易威登）要價940,000元的貂皮飛行員外套，外套呈現細緻的奶油色調，皮草於衣袖上點綴融入Monogram花卉圖案的精緻嵌花飾帶，而胸前則飾以LV字樣，她的腳上則穿著LV毛毛拖鞋，大秀冬日時尚。





▲濱崎步搭配LV拖鞋。（圖／翻攝a.you IG）

當天濱崎步則拎小巧精緻的Nice Mini盒形包，Monogram帆布打造的包身點綴品牌吉祥物Vivienne夢幻冬季假日冒險圖案，可愛設計洩露了她的童心。隔天得知此次上海演唱會被取消，身穿一身黑色Chrome Hearts勁裝的她難掩失落，仍勉強擠出微笑與工作人員合影，並感謝中、日上百位工作人員的付出，請大家別為她擔心。





▲濱崎步一身Chrome Hearts黑裝與工作人員合照。（圖／翻攝a.you IG）