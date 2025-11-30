fb ig video search mobile ETtoday

5個症狀判斷你有「假性飢餓」　用5個做法解決惱人小腹

▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

▲妳常常有假性飢餓症狀嗎？（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

妳有發現當妳很想吃東西，都不是真的飢餓嗎？只是食慾相當旺盛，導致有出現飢餓的假象，有幾種生活狀況，能分辨妳是否具有這種「假性飢餓」的症狀，若已經小腹便便也不用擔心，調整5點飲食習慣，讓胖小腹消失無蹤。

從5點判定妳是否容易假性飢餓，包括睡醒時仍覺得很疲倦；起床時不喝茶或咖啡，或者是吃甜食，無法開啟一天的活動，會容易恍神；正餐後會想吃甜食或喝咖啡；下午會突然變得沒精神，有無力感；經常覺得疲倦，無法消除這種感受。

若符合以上5點，身體的血糖調節能力可能狀態不佳，導致身體一直想進食，長期下來就會出現肥胖狀況。而若要根治這狀況，飲食習慣就要持續改善，可從5點著手回復健康身段。

麵包店,麵包（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

▲麵包等碳水化合物，要減低攝取。（圖／pixabay，以下同）

減低碳水化合物攝取
記錄一下目前飲食，並慢慢減低碳水化合物攝取量至現在的2／3，甚至是1／2。

脂肪、蛋白質要跟碳水化合物一起吃
碳水化合物需要跟脂肪、蛋白質一起攝取，以減低碳水化合物對脂肪的影響。

▲生酮飲食,肉排,牛排,肉,蘆筍。（圖／翻攝自pixabay）

▲正餐不要吃的太飽。

吃正餐時不要吃飽
早、中、晚餐一定要吃，但不要吃得太撐，有一點微微不足的感覺，此外在正餐間吃一些不會讓血糖升高的零食，用「少量多餐」的概念來進行。

▲健康,飲食,蔬菜,沙拉,習慣。（圖／pixabay）

▲減少飯後甜點的次數。

不要在吃完飯後馬上吃甜點、水果
馬上在正餐完後吃甜點，會導致血糖調節出問題，要消肚子贅肉就更困難。

▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

▲咖啡盡量不要配麵包。

喝咖啡時不要吃麵包
咖啡加上碳水化合物，是讓正餐不定量進食的原因之一。

假性飢餓, 飲食調整, 小腹肥胖, 血糖調節, 減碳水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

