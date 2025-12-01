A＄AP Rocky成香奈兒大使！驚喜「求婚」瑪格麗特庫利、紐約工坊系列倒數

記者鮑璿安／綜合報導

在香奈兒 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀揭幕前夕，品牌終於正式宣布 A$AP Rocky 成為最新全球大使，這位從五張專輯橫掃時尚與音樂界、並多次獲得葛萊美提名的跨界藝術家，升格香奈兒新面孔。而他也攜手瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）出鏡秀前的形象短片，強化創意總監 Matthieu Blazy的核心美學。





▲在香奈兒 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀揭幕前夕，品牌終於正式宣布 A$AP Rocky 成為最新全球大使 。（圖／品牌提供）

在官宣A$AP Rocky新身分的聲明之中，夾著多張如入職證件照的畫面，他俏皮面對鏡頭，身穿粉色翻領襯衫拎著香奈兒口蓋包款，正式中透露著玩味。香奈兒創意總監 Matthieu Blazy 對 Rocky 的加入給予至高讚賞：「Rocky 是一位令人驚艷的藝術家，他全心投入每一件事——無論是音樂人、演員、父親或朋友。他帶來的從來不只是一種身份，而是持續溢出的創意與善意。」A$AP Rocky 也回應：「Matthieu 的想像力正推動時尚向前邁進。他的設計敏感又有力量，同時立足現實、激發想像。我非常期待親眼見證他在香奈兒打造的全新未來。」事實上兩人的合作從Matthieu Blazy 在Bottega Veneta任職創意總監時期就展開，如今延續深厚情誼，也為香奈兒男性篇章打造更多未知可能性。





同步釋出的還有由 Michel Gondry 執導、A$AP Rocky 與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）共同演出的形象短片花絮。片場照中，瑪格麗特以一套紅藍白立體紋理的斜紋軟呢外套驚豔亮相，呼應 Blazy 擅長的材質重組與工藝細節。她肩上的鏈帶卡其色包款則為整體造型添上柔和調性，在強烈色彩之間取得完美平衡。短片則融入紐約標誌性的街景、地鐵場景，A$AP Rocky 向瑪格麗特庫利驚喜求婚的環節更是逗趣又浪漫。由 Matthieu Blazy 主導的首場香奈兒 Métiers d’art 系列大秀，將於紐約時間 12 月 2 日晚間 8 點（台北時間 12 月 3 日上午 9 點）正式發佈，已讓全球時尚圈迫不及待迎接既詩意又大膽的新篇章。

與此同時，Louis Vuitton 也將 2027 Cruise 系列帶到紐約，讓 Nicolas Ghesquière 與 Pharrell Williams 的創意視角在同一座城市交會。品牌選擇在紐約這座地標級舞台發表新品，不僅呼應美國市場的消費動能回升，更展現 Louis Vuitton 希望在核心市場深化文化敘事的策略野心。對紐約街頭文化、現代工藝與奢華語彙在城市中層層交織，具體呈現 Louis Vuitton 在美國市場重新加速、重回聚光燈中心的企圖。