fb ig video search mobile ETtoday

鬼塚虎不只賣鞋也要你飄香　Onitsuka Tiger一次推出四款香水

>

Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出香水系列。（Onitsuka Tiger提供）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出香水系列。（Onitsuka Tiger提供）

圖文／鏡週刊

Onitsuka Tiger鬼塚虎才推出毛茸茸的冬季鞋款，現在立刻端上的新菜色竟然是香氛系列！這款品牌首度推出的香水系列，以「Wearing Quiet Radiance沐光之境」為主題，靈感來自光的不同四種意象，一口氣就推出4支獨特香氣，盛裝於充滿活力的黃色瓶身，象徵品牌標誌性色彩；從原料到包裝都在南法的製程，展現出品牌的細膩感知，期待眾人能以香氣再次認識鬼塚虎。

全新香水系列由在精品香水創作領域擁有超過25年經驗的世界知名的調香師暨創意大師Mark Buxton精心調製，他的作品大膽且前衛，將這4款香氛命名為ONITSUKA TIGER ONE、TWO、THREE、FOUR，從原料選擇、萃取、調香到包裝皆於法國普羅旺斯的香水重鎮格拉斯（Grasse）完成。

鬼塚虎不只賣鞋也要你飄香　Onitsuka Tiger一次推出四款香水

▲香水從原料選擇、萃取、調香到包裝皆於法國普羅旺斯的香水重鎮Grasse完成。（Onitsuka Tiger提供）

ONITSUKA TIGER ONE以薄荷與白花綻放出透明的層次、ONITSUKA TIGER TWO以檸檬柑橘與花香輕盈流轉、ONITSUKA TIGER THREE有煙燻檀木與玫瑰的點綴、ONITSUKA TIGER FOUR則以清新佛手柑交織沉穩雪松木。全系列已於台北101旗艦店獨家販售。

鬼塚虎不只賣鞋也要你飄香　Onitsuka Tiger一次推出四款香水

▲充滿活力的黃色瓶身，象徵品牌標誌性色彩。（Onitsuka Tiger提供）

更多鏡週刊報導
CELINE全新包款Soft Triomphe有兩種　想要鬆弛的法式姿態就靠它
GUCCI年終節日主打酒紅色與銀色　水鑽裝飾讓人好閃耀
擄獲劉以豪心的RIMOWA　各種新款都好適合去渡假

關鍵字：

鏡週刊, 鬼塚虎, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面