改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

▲▼Melody公開「好眠秘訣」。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

▲Melody近來養成早睡習慣，發現好處多多。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody最近在《小紅書》大方分享自己的好眠秘訣，她提到自從當了媽媽以後，睡眠就一直被打斷，而現在也進入了「上有老、下有小」的年紀，身為長女的她，心情容易處在焦慮中，有時覺得甚至喘不過氣來，求診過後，她發現睡個好覺能改善，睡眠好了，整個人看起來更有精神，才能當個光鮮亮麗的女明星。

#中午後不喝咖啡

以前很依賴咖啡，但步入40+後發現，太晚喝咖啡會影響睡眠，像是她現在中午過後就不碰咖啡，也不喝茶，只要有咖啡因的都避開，一切都只是為了「睡好」。

▲▼Melody公開「好眠秘訣」。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

#睡覺時「電話遠離」

她分享現在傍晚就會吃晚餐，不讓自己吃太飽，盡早讓自己排空肚子，不讓自己在睡前處在吃太飽的狀態，晚上8點開始準備進入睡眠模式，像是做些簡單伸展幫助放鬆，晚上10點大概就會有睡意。睡覺前會盡量把手機放在遠一點的地方，打開勿擾模式，除了女兒在國外讀書的電話必須接，其餘的都先擺在一旁。

#半夜醒來「眼睛不要睜開」

不少人都有半夜醒來的經驗，她建議即便醒來也不要把眼睛全部睜開，盡量趕快把眼睛閉上，就能回去睡眠模式，即便起來上廁所也不要太清醒，尤其是千萬不要去看手機。

▲▼Melody公開「好眠秘訣」。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

#睡前2小時喝助眠茶

她提到最近睡前2小時會喝一種無咖啡因的有機茶，喝完會讓她感到很放鬆，也能幫助她快快進入睡眠狀態。
 

好眠秘訣, 焦慮緩解, 助眠茶, 遠離咖啡, Melody

