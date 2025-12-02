接受與痛苦隨行、接納不安　人生更豁達自在

文／貝姬Becky 圖／幸福文化、達志示意圖

最終得跟自己和解



夜裡，總有一段靜默，是屬於自己和自己對話的時刻。窗外的世界依舊喧囂，然而我的心卻像被抽空了一樣，失去了最根本的依靠。原本，家庭是我最核心的深層支柱，是我相信永恆不變的避風港。如今，它卻不在了。

那種崩塌感難以形容，像一棟高樓瞬間瓦解，連碎裂的聲音都刺耳到讓人不敢呼吸。我難過、失落，痛苦到話都不想說。那時候，甚至連抒發情緒、記錄心情的動力都沒有，就像心裡被投下一塊巨石，所有的言語都被壓在底下，無法浮出。

我試著重新認識自己，但那並不是一條筆直的道路，而是一段充滿荊棘的迂迴。我告訴自己，若不能先復原，就沒有能力去照顧、陪伴孩子。於是，養育孩子成了我最後繼續燃燒的一絲火花，不是因為我比誰更堅強，而是因為我不允許自己就此熄滅。

在很長的一段時間裡，我與痛苦相依為命。它如影隨形，提醒著失去的一切。但慢慢地，我發現，當痛苦與焦慮不再被不斷放大時，它們就像退潮後的海水，雖仍存在，卻不再淹沒我。

我開始嘗試一點一滴地付出，先從對身旁的人伸出手開始。或許只是一句溫柔的關心，一個不經意的幫助。意外的是，當給予他人陪伴時，自己也被那份善意包覆。甚至有些人因為知道我曾走過高低起伏的生命歷程，卻仍能在今天站在他們面前，反而覺得被觸動，覺得這樣「已經很棒了」。

當聽見這樣的回饋，我的心像被輕輕撫過，久違地感受到「原來我還是有價值的」。那是一種極微小卻真實的力量，讓我漸漸從灰燼裡長出新的枝芽。

回望過去，我不得不承認，若沒有那些痛苦，不會成就今天的我。那些夜裡的淚水、那些沉默中的掙扎，竟在無形中成為了磨練。

當初我只覺得自己被撕裂，卻沒想到時間會將這些撕裂縫補起來，並繡上新的紋路。就像破碎的陶器經過日式傳統工法的金繼修復裂縫，並塗上金、銀或鉑粉，使縫隙間的裂痕成了最美的部分。

我甚至開始感謝那些痛苦，因為正是它們，今天才能書寫出這樣的文字，可以將這些生命的重量化為故事，寫進一本書……

有人曾問我：「經歷痛苦與失去之後，仍能發自內心地快樂嗎？」我不敢輕易回答。因為快樂不是一個隨時可以抓住的東西，它更像是一縷風，時有時無。

然而我慢慢體會到，喜悅與快樂不同。快樂常常仰賴外在事件：一場旅行、一份禮物或一段美好的相聚。它美好，但短暫。

而喜悅是一種面對世界的方式，一種與生命相處的姿態。即便身處困境，仍能在微小之處感受到喜悅，像是孩子的笑聲、朋友的一句關心、自己安然入睡的夜晚。那不是轟烈的幸福，而是一種靜靜滲透心底的溫柔。

我曾經困惑，如何讓喜悅不只是瞬間的閃爍，而是能夠恆久存在？答案或許在於心智與心靈的特質。

首先，是接納。接納無法避免的失去，接納自己無力改變的現實，接納那個不完美、卻仍然努力的自己。

其次，是轉化。將痛苦視為養分，而非詛咒。將跌倒當成契機，而不是終點。

最後，是分享。當我把自己的故事分享出去，有人因為這些文字得到安慰或啟發，我才真正理解，喜悅原來可以透過「給予」而被延續。

人生最終該靠什麼獲得滿足與意義？

我曾經以為答案是「擁有」，擁有完整的家庭、擁有無懈可擊的角色、擁有世人認可的成就。

但如今我明白，意義並不在於擁有，而在於「成為」。成為一個能夠看見他人、能夠傾聽自己、能夠用喜悅回應生命的人。

過去的傷痛，讓我必須學會和自己和解。與其說是「跨過去」，不如說是「帶著它走下去」。它成了我生命的一部分，卻不再是我唯一的定義。

我依然會在夜深時感到孤單，依然會有不安的時刻。但我知道，這些都無法阻止我選擇活在喜悅之中。

最終，我必須與自己和解。和那個曾經失落、無助的自己；和那個仍然會害怕、會掉淚的自己；也和那個依然願意愛人、付出並寫下文字的自己。

因為──唯有和解，才真正自由。

當我在書頁間留下這些字句，我明白，這不是一個結束，而是一個新的開始。喜悅不再是一種外求的夢幻，而是一種內心深處的存在方式。

或許，這才是生命給我的最大禮物──在苦難之中，依然選擇喜悅，依然選擇成長，依然選擇，與自己溫柔相處。

