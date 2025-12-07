fb ig video search mobile ETtoday

預算千元以下7款聖誕交換禮物推薦　貓咪護唇膏可愛首選、蘭芝最強入門組

>

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲聖誕交換禮物推薦清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到年末，最令人期待又頭痛的環節莫過於「聖誕交換禮物」了！想送出一份既有質感、實用，又能讓對方感到驚喜的禮物，卻又不想荷包大失血？別擔心，我們懂你的煩惱！今年各大美妝保養品牌紛紛推出了「千元以下」的超值限定禮盒，從療癒的貓咪護手霜、香氣迷人的沐浴組，到實用的彩妝工具，每一款都是精心挑選的「零失誤」好禮。現在就跟著我們的推薦清單，用最親民的價格，送出最高級的心意吧！

PAUL & JOE 蘋果貓咪限量保養護手霜

PAUL & JOE今年聖誕以「法式甜蜜」為題，推出一系列讓貓奴尖叫的限定好禮，且全都在千元以內！首推這款散發著暖心蘋果派香氣的護手霜，質地輕盈不黏膩，一抹化為柔滑絲緞薄膜，富含神經醯胺與荷荷芭油等保濕成分，讓雙手在寒冬中依然緊實柔軟。療癒的貓咪包裝加上甜美香氣，絕對是送禮首選！

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲PAUL & JOE 蘋果貓咪限量保養護手霜 40g／560元。（圖／品牌提供）

PAUL & JOE 甜點貓咪限量護唇膏

同樣來自PAUL & JOE，這款以可愛貓咪搭配鋁製圓罐的護唇膏，光看包裝就讓人融化。香氣靈感源自法國傳統甜品，融合奶油與糖粉的幸福氣息。內含85％天然植物萃取與維生素E，能深層滋潤、撫平唇紋，讓雙唇隨時保持豐潤光澤，是冬日裡最貼心的隨身小物。

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲PAUL & JOE 甜點貓咪限量護唇膏 20g 3款／620元。（圖／品牌提供）

The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒

The Body Shop將環保與節慶氛圍完美結合，推出多款繽紛禮盒。這組潤唇禮盒一次集結了桂花紫莓、乳油木果、草莓三款人氣口味滋養霜，能深層修護乾燥脫皮的雙唇，賦予自然光澤與甜美香氣。不到千元的價格就能擁有三種享受，CP值超高！

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒／980元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

The Body Shop XM乳油木果迷你原裝禮盒

冬天最怕肌膚乾癢，送這組準沒錯！內含乳油木果沐浴乳與滋養霜，蘊含90%以上天然成份與美肌營養素。沐浴乳溫和潔淨不乾澀，滋養霜則能維持96小時長效保水，散發自然的核果清香，是呵護全身肌膚的最佳組合。

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲The Body Shop XM乳油木果迷你原裝禮盒／520元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

Beautyblender 原創美妝蛋 節慶玩美雙蛋組

派對妝容就靠它！這組包含專業彩妝師最愛的晶鑽黑大美妝蛋與迷你粉美妝蛋。大蛋能快速推勻底妝，打造平滑無痕妝效；小蛋則專攻眼下、鼻翼等細節遮瑕。無論是煙燻妝或紅唇妝，都能輕鬆搞定，讓妝感始終在線，一拍即亮！

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲Beautyblender原創美妝蛋 節慶玩美雙蛋組／820元。（圖／品牌提供）

蕾莉歐 岩蘭草清新香氛精巧包

想送男生或喜歡中性香調的朋友？蕾莉歐這款限定禮盒是絕佳選擇。內含香水10ml與沐浴洗髮露75ml，主打清新沉穩的岩蘭草木質調，彷彿漫步森林般舒心。精巧容量方便攜帶，沐浴後輕灑香水，讓香氣層層綻放，散發自在平衡的氣息。

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲蕾莉歐 岩蘭草清新香氛精巧包 特價／899元。（圖／品牌提供）

蘭芝 奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒

蘭芝最強入門組來了！一次擁有白天保濕的果凍水光潤唇膏（小熊軟糖／芒果奶酪）與夜間修護的睡美人晚安唇膜（甜莓／香草／泡泡糖）。日夜接力保養，讓雙唇隔天柔嫩超有感，是所有唇部保養控夢寐以求的夢幻禮盒！

預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

▲蘭芝 奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒／700元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
「戰地風蝦皮店」要拆了！　營業不到1年被爆是違建
前名模涉假公益真詐財！遭押224天身形變了　被問「善款買狐狸」快閃
原始連結

關鍵字：

周刊王, 聖誕節, 交換禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場 朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝 IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度 台南6間隱藏在巷弄裡的復古系咖啡廳推薦　地瓜布丁必吃、還有抽咖啡籤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面