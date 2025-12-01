fb ig video search mobile ETtoday

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

>

▲▼衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗 。（圖／Unsplash）

▲丟掉不穿的衣服也能減少內耗。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你多久沒整理衣櫃？不少人面對不穿的衣服時，覺得丟掉很浪費，想著「也許哪天會穿到」，所以一直塞在衣櫃最裡層。其實，讓人疲憊的不是衣服本身，而是這些反覆的猶豫與情緒負擔。

#不穿的衣服會形成「視覺內耗」

心理學指出，大腦的注意力是有限的每一次打開衣櫃，看見那些猶豫不決的衣服，內心都會自動上演：「要不要留？」「丟掉好可惜……」「說不定再瘦一點就能穿。」這些不到一秒的念頭，就是微內耗。

#陳年舊衣常會伴隨自我攻擊

衣櫃裡那些穿不下、過去風格、或捨不得丟的衣服，其實像是一面面小小的鏡子，映照著你不願面對的部分。你可能會覺得自己變胖、浪費錢，每一次看到它們，都是一次無聲的自責。

▲▼衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗 。（圖／Unsplash）

#整理能提升掌控感，而掌控感能減少焦慮

當你做出「這件我不需要了」的決定時，你不只是整理衣服，而是在告訴自己：我能為現在的生活做決定。我有能力讓生活更輕鬆、更清爽、而不是永遠被過去的物品綁住。這種掌控感能讓情緒穩定，讓大腦恢復平靜。

#環境越簡單，心越放鬆

一個塞滿不穿衣服的衣櫃，代表著停滯與負擔；而一個只留下適合自己的衣櫃，代表的是流動與更新。你不是在丟掉衣服，而是在丟掉不再適合你的期待、不再需要的壓力，以及那些反覆糾結帶來的精神消耗。

關鍵字：

衣櫃整理, 心理內耗, 生活掌控, 情緒減壓, 舊衣丟棄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1990瓶 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎 友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫 BELLAVITA巨熊餐桌太可愛遭踩踏　業者：會注意勸導

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面