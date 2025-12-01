快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

▲丟掉不穿的衣服也能減少內耗。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你多久沒整理衣櫃？不少人面對不穿的衣服時，覺得丟掉很浪費，想著「也許哪天會穿到」，所以一直塞在衣櫃最裡層。其實，讓人疲憊的不是衣服本身，而是這些反覆的猶豫與情緒負擔。

#不穿的衣服會形成「視覺內耗」

心理學指出，大腦的注意力是有限的每一次打開衣櫃，看見那些猶豫不決的衣服，內心都會自動上演：「要不要留？」「丟掉好可惜……」「說不定再瘦一點就能穿。」這些不到一秒的念頭，就是微內耗。

#陳年舊衣常會伴隨自我攻擊

衣櫃裡那些穿不下、過去風格、或捨不得丟的衣服，其實像是一面面小小的鏡子，映照著你不願面對的部分。你可能會覺得自己變胖、浪費錢，每一次看到它們，都是一次無聲的自責。

#整理能提升掌控感，而掌控感能減少焦慮

當你做出「這件我不需要了」的決定時，你不只是整理衣服，而是在告訴自己：我能為現在的生活做決定。我有能力讓生活更輕鬆、更清爽、而不是永遠被過去的物品綁住。這種掌控感能讓情緒穩定，讓大腦恢復平靜。

#環境越簡單，心越放鬆

一個塞滿不穿衣服的衣櫃，代表著停滯與負擔；而一個只留下適合自己的衣櫃，代表的是流動與更新。你不是在丟掉衣服，而是在丟掉不再適合你的期待、不再需要的壓力，以及那些反覆糾結帶來的精神消耗。