fb ig video search mobile ETtoday

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

>

▲▼營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲情緒和身體健康息息相關。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

醫師提醒癌症年輕化，營養師高敏敏也指出，身體健康與否與情緒息息相關，壞情緒若長期堆積在心裡，不只讓免疫力失衡，還有可能提高罹癌風險，她也點名8種癌症和情緒相關需要留意，同時適時補充對的食物，幫助趕走壞情緒。

▲▼營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#肺癌

對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。

#甲狀腺癌

個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」，內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。

#女性乳癌

情感壓力未釋放，親情或人際間常有衝突，易把委屈放在心裡不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。

#胃癌

憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。

#肝癌

害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安，總是擔心資源不足，情緒長期緊繃。

#胰臟癌

與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。

#淋巴癌

缺乏安全感 ，對自己沒有信心且易感到焦慮、害怕被否定，當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。

#大腸直腸癌

壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積也會影響腸胃健康。

營養師高敏敏分享，想讓情緒穩定，其實可以靠日常營養素的補充，幫助我們回到平衡狀態。

#深海魚類（鮭魚、鯖魚）

富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒，減少焦慮憂鬱。

#全穀與堅果類（燕麥、糙米、核桃、腰果）

提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。

#深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）

含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。

#乳製品與優格

補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。

#香蕉與黑巧克力

富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

高敏敏最後也提醒，壞情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」，別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆，維持飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法。

關鍵字：

標籤:情緒癌症, 癌症風險, 免疫力, 營養補充, 壓力管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1990瓶 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎 友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫 BELLAVITA巨熊餐桌太可愛遭踩踏　業者：會注意勸導

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面