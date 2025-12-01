壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

▲情緒和身體健康息息相關。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

醫師提醒癌症年輕化，營養師高敏敏也指出，身體健康與否與情緒息息相關，壞情緒若長期堆積在心裡，不只讓免疫力失衡，還有可能提高罹癌風險，她也點名8種癌症和情緒相關需要留意，同時適時補充對的食物，幫助趕走壞情緒。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#肺癌

對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。

#甲狀腺癌

個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」，內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。

#女性乳癌

情感壓力未釋放，親情或人際間常有衝突，易把委屈放在心裡不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。

#胃癌

憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。

#肝癌

害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安，總是擔心資源不足，情緒長期緊繃。

#胰臟癌

與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。

#淋巴癌

缺乏安全感 ，對自己沒有信心且易感到焦慮、害怕被否定，當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。

#大腸直腸癌

壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積也會影響腸胃健康。

營養師高敏敏分享，想讓情緒穩定，其實可以靠日常營養素的補充，幫助我們回到平衡狀態。

#深海魚類（鮭魚、鯖魚）

富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒，減少焦慮憂鬱。

#全穀與堅果類（燕麥、糙米、核桃、腰果）

提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。

#深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）

含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。

#乳製品與優格

補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。

#香蕉與黑巧克力

富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

高敏敏最後也提醒，壞情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」，別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆，維持飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法。