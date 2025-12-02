fb ig video search mobile ETtoday

上班精神不濟？「5種食物」助你提神醒腦　拉回專注力

>

▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

▲選擇低糖的黑巧克力才有提神效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

前一天晚睡，上班時的注意力覺得難以集中嗎？除了補充咖啡，不妨從飲食下手，以下推薦5種具有提神醒腦效果的食物，幫助你提升專注力與大腦運作效率。

#黑巧克力

黑巧克力中含有咖啡因與可可鹼，有助於刺激中樞神經、提升警覺性與專注力。同時富含黃烷醇，能促進腦部血液循環，改善思緒遲鈍與疲勞感。不過要選擇可可含量70%以上、低糖的黑巧克力才有效果。

▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓被譽為「腦力超級食物」，富含抗氧化劑花青素，有助於保護腦細胞免於氧化傷害。研究指出，藍莓能提升記憶力與學習能力，特別適合需要長時間用腦的學生與上班族。

#堅果類

堅果像是核桃或杏仁，富含Omega-3脂肪酸、維生素E與鎂，有助於大腦神經傳導、減緩腦部老化，並維持穩定的血糖，避免能量快速消耗。特別是核桃，其形狀也類似大腦，被認為是補腦佳品。

▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

#綠茶

綠茶含有咖啡因，能短暫提升注意力與提神醒腦的效果。此外，綠茶中含有L-茶胺酸，能與咖啡因產生協同作用，不但提神，還能帶來平靜專注的感覺，特別適合在辦公室或讀書時飲用。

#雞蛋

雞蛋是高品質蛋白質與膽鹼的來源，膽鹼是大腦合成乙醯膽鹼的重要物質，對記憶力與學習力有正面幫助。早餐吃雞蛋能提供長效能量，讓思緒更清晰、反應更敏捷。

關鍵字：

標籤:提神食物, 黑巧克力, 藍莓, 堅果, 綠茶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看 日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 《動物方城市2》10金句：只有你願意相信我，哪怕連我自己都懷疑自己 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 Threads史上Olive Young最值得買真有用推薦！粉刺救星、數字面膜必囤 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面