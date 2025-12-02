CHANEL女孩李沐穿斜紋軟呢外套、拎口蓋包現身紐約！工坊秀12／3登場

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒（CHANEL）品牌好友李沐現身紐約街頭，以一身 2025/26 COCO Neige 冬季系列穿搭迎接品牌年度重頭戲2026 Métiers d’art 工坊系列大秀，這場由 Matthieu Blazy 主導的首場工坊大秀，將於紐約時間 12 月 2 日晚間 8 點（台北時間 12 月 3 日上午 9 點）正式揭幕，外界對 Chanel 新篇章滿懷期待。而李沐的紐約遊客照也公開，造型展現濃濃的冬季氛圍感。

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL）品牌好友李沐現身紐約街頭，以一身 2025/26 COCO Neige 冬季系列穿搭迎接品牌年度重頭戲2026 Métiers d’art 工坊系列大秀 。（圖／品牌提供）

漫步紐約，她以斜紋軟呢外套作為主角，綠、紫、黑交織的色調在冬日陽光下呈現出濃郁織紋層次，外套微帶蓬鬆度與手工感，是 COCO Neige 系列將高級時裝融入滑雪靈感的特色之一。內搭白色高領針織讓整體更乾淨，並提升冬季穿搭的溫暖度；下半身以俐落黑長褲平衡上半身的色彩，讓視覺焦點集中在包款與外套的質地上。

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐 。（圖／品牌提供）

她肩背黑灰色斜紋軟呢與黑色羊羔毛口蓋包，以經典 Flap Bag 輪廓呈現，整體以蓬鬆羊羔毛描邊，兼具冬日氛圍與高級觸感，特別掛上HelloKitty掛飾充滿了少女心。腳上則穿著黑色皮革與羊羔毛飾以天鵝絨蝴蝶結短靴，黑色亮面皮革與羊羔毛的碰撞讓冬季靴款更具層次，而鞋側以低調天鵝絨蝴蝶結妝點，為硬挺的粗跟輪廓增添柔軟氣質。

與此同時，Louis Vuitton 也將 2027 Cruise 系列帶到紐約，讓 Nicolas Ghesquière 與 Pharrell Williams 的創意視角在同一座城市交會。品牌選擇在紐約這座地標級舞台發表新品，不僅呼應美國市場的消費動能回升，更展現 Louis Vuitton 希望在核心市場深化文化敘事的策略野心。對紐約街頭文化、現代工藝與奢華語彙在城市中層層交織，具體呈現 Louis Vuitton 在美國市場重新加速、重回聚光燈中心的企圖。

