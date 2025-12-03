fb ig video search mobile ETtoday

許路兒最新健身菜單曝光　少女體態瘦到逆天、一運動雕出驚人螞蟻腰

許路兒50歲「少女體態」瘦到逆天！最新健身菜單曝光「一運動」雕出驚人螞蟻腰！

▲許路兒日常運動菜單公開。（圖／取自許路兒IG，下同）

圖文／CTWANT

許路兒最近又把全網迷倒！原本她的日常運動菜單是靠帕梅拉維持，從核心到臀腿都規律打卡，讓她在IG上連續分享「一天20分鐘也能堅持下去」的小習慣。沒想到這幾天限動一更新，直接曝光她改練器械皮拉提斯的畫面，整個人又更緊、更挺、更像少女了。

影片裡她在專業床台上做延展、啟動核心、全身穩定度的動作，線條從肩背一路收得俐落，整套器械動作像把身體重新「喚醒」。許路兒這種40+之後還能維持超平坦腰腹的秘密，其實就是把帕梅拉的燃脂訓練當基礎，再用皮拉提斯把細節雕回來，該緊的地方更緊、該收的地方完全不鬆。

她平時的穿搭照看起來更能證明這點，無論是無袖針織、短版白T或削肩洋裝，只要站著、坐著、側身拍，都能看到緊實手臂搭配筆直長腿，完全看不出實際年齡。少女體態不是說說，而是她把「燃脂＋雕線條」兩套訓練同時並行的成果。

對很多40歲以後想瘦又想維持緊度的女生來說，許路兒的做法是最好參考模板：帕梅拉負責提升心肺、減脂與加速代謝；器械皮拉提斯則把深層肌群練起來，改善駝背、收緊側腰，讓身形越練越挺。她的限動一更新，全網再次跪著看就是因為那個「不科學的緊實身材」真的太有說服力。

周刊王, 許路兒, 健身, 器械皮拉提斯

