MAMAMOO頌樂穿冰淇淋復古泳裝辣曬大長腿　7款連身泳裝度假必收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar） 近日才在台北國際會議中心（TICC）舉行個人巡迴演唱會「Solaris」，以又唱又跳的滿分舞台魅力席捲全場。演出期間，她不僅展現高亢的招牌嗓音，也多次以健身多年打造的結實線條震撼粉絲。自律飲食、規律鍛鍊，加上著名的「11字腹肌」，頌樂的體態早已成為許多粉絲的範本。

行程滿檔的她，近期在新加坡難得偷得浮生半日閒，換上泳裝在飯店泳池享受短暫假期。然而，比陽光還吸睛的，是她身上的那套Moschino黑色復古印花連身泳裝。這件連身泳裝以品牌經典的復古女郎搭配冰淇淋插畫呈現鮮明視覺，完美延續Moschino一貫的幽默、美式復古與戲劇化DNA，讓頌樂的度假照瞬間成為焦點話題。