MAMAMOO頌樂穿冰淇淋復古泳裝辣曬大長腿　7款連身泳裝度假必收

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar） 近日才在台北國際會議中心（TICC）舉行個人巡迴演唱會「Solaris」，以又唱又跳的滿分舞台魅力席捲全場。演出期間，她不僅展現高亢的招牌嗓音，也多次以健身多年打造的結實線條震撼粉絲。自律飲食、規律鍛鍊，加上著名的「11字腹肌」，頌樂的體態早已成為許多粉絲的範本。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

行程滿檔的她，近期在新加坡難得偷得浮生半日閒，換上泳裝在飯店泳池享受短暫假期。然而，比陽光還吸睛的，是她身上的那套Moschino黑色復古印花連身泳裝。這件連身泳裝以品牌經典的復古女郎搭配冰淇淋插畫呈現鮮明視覺，完美延續Moschino一貫的幽默、美式復古與戲劇化DNA，讓頌樂的度假照瞬間成為焦點話題。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

這件深色基底搭配鮮明的紅字「MOSCHINO ICE CREAM」的泳裝，營造復古海報般的視覺效果，而寬肩帶設計則兼具穩定支撐與修飾身形的效果。整體是既性感又俏皮、帶有濃烈Moschino風格的代表作，非常適合度假拍照、泳池派對或飯店陽台chill時刻，如果你也想跟頌樂一樣，以下推薦給你。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

頌樂同款連身泳裝：

1.One-Piece Swimsuit Laurel Crown Logo

黑色月桂冠款，極簡 × 復古皇家氣息的代表作。月桂冠與優雅手繪字體組成經典logo，黑色底搭配白色輪廓最顯氣質，是低調時髦派最容易入手的款式。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

2. One-Piece Swimsuit Smiley®

亮黃色笑臉款。招牌大笑臉圖案，超級吸睛。穿上立刻拍照超亮眼，適合度假島嶼、Party或海邊活動。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

3. One-Piece Swimsuit Clouds and Check

這套藍天白雲一件式泳裝療癒系女孩必收！柔和天空藍＋白雲圖案，穿上後像是帶著晴天的好心情。非常適合清新派、自然系照片風格。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

4.One-Piece Swimsuit Goose

超級可愛的Moschino資料庫復刻鵝插畫。帶點荒謬又藝術的幽默，是喜歡Moschino俏皮感的人最愛的冷門寶藏款。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

5. One-Piece Swimsuit Moschino Teddy Bear

太可愛太復古了，品牌經典的泰迪熊躍上泳裝，可愛又不失時髦性。屬於Moschino的「Fan Favorite」。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

6. Printed Lycra One-Piece Swimsuit

大面積MOSCHINO字樣張力強烈，紅色特別顯白、拍照爆亮，是喜歡展現身形的完美選擇。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

7. Printed Lycra One-Piece Swimsuit — Heart Pattern

單肩設計＋全版紅心，是今年很流行的「俏辣甜」風格。側邊綁帶細節也讓身形更修飾。

Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

頌樂穿的這件Moschino泳裝展現了迷人的特質：大膽、古靈精怪、復古又性感。若你喜歡她的風格，上述幾款都是同一種一件式連身泳裝，而且從可愛、幽默到極簡都能找到適合自己的選擇。

一件泳裝的版型為什麼特別修身？

寬肩帶設計的連身泳裝其實非常修身，因為其平衡肩線、托胸效果更自然。選擇此款的好處是可以減少肩部壓力，使胸型更集中、穩定，而視覺上讓肩膀更平直，改善「溜肩」的身形限制，而氣質上，也能塑造出健康、運動感的視覺比例，所以說，寬肩帶對任何身形都很友善，是最能延長上半身比例的泳裝肩線。另外，一件深U領＋直線胸口剪裁的泳裝，還可以拉長頸部與鎖骨線條，讓視覺效果劃出漂亮的鎖骨弧線，也讓上身輪廓變得輕盈，因此，胸部視覺集中但不過度暴露，性感得剛剛好。若你也打算年底到陽光充沛的地方度假過耶誕、跨年，推薦給你。

