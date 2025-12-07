fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人

隨著《模範計程車》第三季正式開播，飾演主角金道奇的李帝勳再度成為討論焦點，不只是因為他三季以來幾乎沒有改變的外型，還有今年已經41歲的他，私服一就是滿滿的「鄰家少年」清爽氣質，自然散發一種零距離的舒服感，這篇就帶你解讀，他如何用最簡單的單品穿出讓人好感度滿分的少年感！

李帝勳的「鄰家少年感」穿搭解析

帽T × 輕外套：最標準的少年氛圍感

灰色帽T搭配輕量棉外套，是他打造少年感的核心公式，灰黑組合乾淨不做作，下身選寬鬆棉褲，隨興卻不會邋遢。腳上的橘白撞色球鞋讓整套造型多了活力，非常適合作為日常穿搭的範本。

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

工裝外套也能穿出少年氣

多口袋外套容易穿得太有戶外感，但李帝勳選擇材質偏軟的款式，加上白T與寬褲，把工裝重新演繹成青春感的男孩風格，全身色調壓低在深色系，但因為外套版型鬆軟，反而顯得更親切。

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

寬T＋運動短褲

灰色寬版T恤、深藍運動短褲、再搭一雙亮藍跑鞋，是完全的夏日少年標配，版型偏大讓整體比例更清爽，加上鮮明的藍色鞋款，直接把年齡往下拉到「隔壁宿舍的乾淨男生」等級。

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

針織毛衣＋寬褲：乾淨的「乖巧暖男」穿搭

撞色海軍藍針織毛衣撐起整體乾淨度，圓領針織配上白色邊線，有點像校隊制服的氣質，基本也耐看，下身搭直筒牛仔寬褲，比例拉得俐落又輕鬆，球鞋選灰白跑鞋讓整體更顯清新，是在校園劇裡可以看到的那種暖男造型。

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

黑外套＋運動褲

淺灰色運動褲與白T打出極度清新的基底，再用黑外套壓住視覺重心，是最簡單卻最乾淨的穿搭公式，腳上的灰藍球鞋恰到好處地補上活力點綴，親切又沒有距離感。

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

李帝勳少年感的三大穿搭原則

1. 色調乾淨，永遠不超過三色

黑、灰、白、深藍是他的主力。乾淨色系讓整體更年輕。

2. 版型寬鬆，留出「空氣感」

落肩、寬褲、直筒牛仔，全部都是少年感關鍵。

3. 球鞋永遠是亮點

灰藍、亮藍、橘白這些配色帶有活力，又不會讓整體太用力。

李帝勳把日常的單品穿得乾淨又自然感，成為他最迷人的魅力——也是年過40仍能保持少年質感的關鍵。

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 李帝勳, 穿搭

