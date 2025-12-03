試開箱／勾人於無形的心機神器「髮香噴霧」！淡雅輕柔日常也能輕鬆搭

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

髮香噴霧是近年很受到歡迎的品項，可以更隨意、簡單的搭配各種造型，而且同時又可以避免散發不好聞的味道，對於下多人說是更容易上手、好穿的單品，當然價格也是比香水更好負擔，近期有幾款值得推薦的髮香噴霧，味道與質感都很不錯，值得擁有。

茶香是不少人都很愛的一種香氛選項，而Miller Harris的午後伯爵可謂是紅茶香氣的代表之作，在今年的聖誕首度推出此香味的髮香噴霧，雖然也是午後伯爵同款味道，但聞起來的味道卻更加輕盈、淡雅，宛如溫熱茶湯帶點氤氳的氣息，非常優雅、不容易撞香的一支。

KÉRASTASE巴黎卡詩可以說是引領奢華頭髮護理的先驅，一瓶金緻柔馭露熱賣多年，清爽好吸收的滋潤感讓人用過回不去，在今年終於推出品牌的第一支釉光香頌髮香水，整體味道是很浪漫繽紛的花香味，由檸檬、柑橘、玫瑰還有鳶尾花組成的香氣，簡直就是格拉斯花園會有的百花綻放味道，一下就超馥郁。

而且巴黎卡詩過去的髮品價格都普遍較高，這次推出的髮香噴霧30ml才1950元，算是很親民又好入手的味道，而且從12／4開始在新光三越台北信義新天地A8有快閃店，如果在現場入手釉光香頌玫瑰護髮精油＋釉光香頌髮乳／釉光香頌髮香水，不僅有超可愛盲盒，還能玩DIY專屬小粉球瓶掛，非常可愛。