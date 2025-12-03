fb ig video search mobile ETtoday

「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在感情互動中，最讓人困惑的莫過於「他到底喜不喜歡我？」有時候對方不會直說，但行為早已透露答案，以下整理出「他其實沒有那麼喜歡你」的5個隱性徵兆，讓你在曖昧或相處中看得更清楚，避免投入太多情緒卻換來失望。

戀愛。（圖／tvn_drama ＩＧ）

1.訊息總是已讀不回或拖很久才回

若對方總是隔好幾個小時、甚至一天以上才回覆，還常用「忙」當藉口，這通常代表你不在他的優先順位，他會回，是因為不想完全中斷聯繫，但並沒有積極想推進關係。

2.從不主動約你、相處全由你安排

真正喜歡一個人，即便再忙也會想辦法見面；若總是你提議、你安排、你努力促成，而對方只是在配合，很可能他對這段關係沒有太多期待，也沒有把你放在心上。

3.分享欲低落，生活細節不願透露

喜歡一個人時，人會自然想分享生活細節、心情或趣事；但若他總是簡短帶過，不願意讓你真正走進他的世界，代表他沒有想深化關係，只維持表面上的互動。

4.情緒波動與你的存在無關

喜歡你的人會因你的訊息而開心、因你的沉默而在意；不那麼喜歡你的人，即使你突然冷淡，他也不會有太大反應，因為這段關係對他來說沒有影響情緒的份量。

5.從不把你介紹給身邊重要的人

不想讓朋友或家人知道你的存在，通常代表他還沒準備將你放進自己的生活圈，喜歡你的人會期待你與他世界中的人互相認識，不喜歡的人則會刻意保持距離。

