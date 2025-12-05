5個特徵代表你是「情緒聰明者」　不內耗的人生輕鬆多了

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情緒較為穩定的人，通常會生活的比較快樂。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

無論在求學時期或者在職場中，都會遇到一種人，面對一樣的壓力跟負面情況，他們總是能冷靜判斷，而且無時無刻看起來都比其他人快樂，這類的「情緒聰明人」決定心理層面的往往不靠物質，而是在思考心態的不同，面對負面情緒，總會有化解的方式，心理學者表示，此種人通常會避免某些行為，有助於更樂觀的思考。

心理學博士Travis Bradberry之前曾主導「TalentSmart」試驗，結果發現許多心理情緒管理獲得高分的人，都有幾個共同特點。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲有時候只是思考角度的不同，就會有很大的差別。（圖／unsplash）

不在乎閒言閒語
如果生活中的快樂都來自「比較」，只會比自己戴的鑽石比別人大顆，把這種優越感當成快樂來源，等同把愉悅的主導權都丟出去，最後只會自食惡果，生活中永遠無法控制別人對你的指控跟閒言閒語，放下跟他人比較的心態，自我價值只從內心發生。

懂得原諒
被人傷害有負面情緒是一定的，但適當的「釋懷」也是很重要的一點，因為如果長久困在負面情緒裡，就是把傷害持續延續下去，所以懂得原諒，獲得最大利益的人是自己，但原諒之後仍要記得這次教訓，避免下次再重蹈覆轍。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲有時懂得原諒就是放過自己。（圖／unsplash）

不輕言放棄
人生中的快樂有很大部分來自於嘗試，當然成功會帶來愉悅，但不代表結果失敗就是全然的不值得，不要輕易放棄機會跟努力，有做一定有獲得，換個角度想即便失敗也沒啥大不了，站起來就好。

不追求完美
聰明的人不會一昧追求完美，這種東西他們非常清楚，完美並不存在，持續鑽牛角尖只會讓生活更緊繃，你也不會想浪費大半的時間精力，還有痛苦的情緒來追一個永遠達不到的境界。

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲完美並不存在，不要總給自己鑽牛角尖。（圖／unsplash）

不活在過去
雖然之前的經驗慢慢地造就自己，但無論過去比較快樂或悲傷，情緒聰明的人都知道，現在活的是當下，即便或去曾有失敗的記憶，也不要一直讓自己留在這個時刻，重新的向前看，對未來才會有真正的幫助，所有人都面臨過失敗，把自己的感受縮小，世界會更大。

情緒管理, 快樂秘訣, 心理學, 原諒, 正向思考

