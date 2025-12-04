【廣編】HENRY JACQUES全新LES ACCESSOIRES配飾系列　重塑日常香氛儀式

▲Henry Jacques全新HJ Voyage旅行香水盒系列登場，以六款頂級皮革設計打造隨身香氛衣櫥，讓Les Essences香水優雅伴隨每一段旅程。

圖、文／Henry Jacques提供

Henry Jacques推出HJ Voyage旅行香水盒系列，讓香氛成為生活中的隨身品味夥伴，延伸品牌「以香水為核心的生活藝術」理念。自2012年起，CEO Anne-Lise Cremona與藝術總監 Christophe Tollemer 提倡Art-de-Vivre（生活藝術）精神——香氛不只是收藏，而是陪伴情感與風格的日常核心。

本系列以Les Essences高級香水為主角，將香氛化為一座可隨身攜帶的香水衣櫥，陪伴每段旅程與日常時刻。全系列共六款：柔粉色Tutu、天藍Sixtine、裸色Linen、暖駝Nomad、黑色Eclipse，以及採突破染色技術打造黑與霓光綠紋理的珍稀鱷魚皮Vesper。每款皆可容納三支15ml Les Essences香水，輕巧便攜，讓切換香味更隨心。

為呈現完整香氛體驗，Henry Jacques結合頂級皮革工藝、玻璃與製錶技術，打造堅固卻優雅的便攜盒。多款義大利牛皮與澳洲灣鱷魚皮經多年研究與試驗呈現細膩質感，開合順滑，手袋、行李箱皆能輕鬆收納。HJ Voyage Étui à Parfums於11月起於全球精品店及線上平台發售。