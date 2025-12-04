fb ig video search mobile ETtoday

總是存不到錢？超簡單「72小時法則」必學　輕鬆省下大筆開銷

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在經濟壓力與物價上漲的時代，小資族想存錢最難跨越的關卡，往往不是收入太少，而是「衝動購物」，近年流行的極簡理財中，有一項被許多小資女奉為聖經的做法「72小時法則」，簡單卻非常有效，能幫助你在消費前冷靜思考，避免讓金錢默默流失。

▲▼ 。（圖／jtbcdrama IG）

1.讓「想要」沉澱

衝動購物的本質，是情緒化的「好想要」，但三天後，多數人對物品的渴望會大幅下降，甚至忘了原本要買什麼，因此72小時的關鍵在於讓情緒退燒，重新檢視這件東西是否真的必要，還是只是當下被刺激到的慾望。

2.用時間換清醒

限時折扣、最後一件、新色上市等，這些刺激語言很容易讓人感覺「不買就虧」，但若強迫自己等待三天，大多數的促銷誘惑其實會自然消散，也能看清有些折扣只是花原本不會花的錢，時間能讓你從行銷陷阱中抽離，做出更理性的決策。

3.讓財務更透明

在等待的72小時中，不妨順便檢視這週或這個月的收支，如果買下去會壓縮生活必要費用，那麼這筆消費多半不值得，把「等待」變成與自己財務對話的時間，能避免月中才驚覺錢包見底。

4.減少囤貨與重複購買

許多小資女買了之後才發現家中早有類似物品，甚至完全沒拆封，72小時法則能有效抑制這類「過度囤貨」與「重複購買」的行為，讓生活空間更輕盈，也避免浪費。

5.培養延遲滿足

等待本身，就是一種訓練，能克制當下的慾望，代表你正在培養延遲滿足的能力，而這正是所有理財成功的基礎，當衝動購物不再是習慣，存錢自然就變得輕鬆。

關鍵字：

購物, 慾望, 存錢, 省錢

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

